Новий смартфон Samsung Galaxy S25 Edge має товщину 5,8 мм

14 мая 2025 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics розкрила повні технічні характеристики Galaxy S25 Edge, тонкого смартфона, що поповнив серію Galaxy S. Створений з урахуванням стилю і міцності, Galaxy S25 Edge являє собою новий баланс преміальних характеристик професійного рівня в міцному титановому корпусі завтовшки 5,8 мм. S25 Edge продовжує спадщину серії S, інтегруючи камеру Galaxy з підтримкою штучного інтелекту і відкриваючи нову сферу творчості в зручному портативному пристрої.



"Galaxy S25 Edge - це не просто тонкий смартфон. Чудове інженерне рішення, що втілило в життя цей революційний смартфон, демонструє прагнення до подолання бар'єрів, що допомагає Galaxy доставляти людям у всьому світі справді несподівані враження преміумкласу", - говорить ТМ Ро (TM Roh), президент і виконувач обов'язків голови підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics. «S25 Edge не тільки знаменує собою прорив у своїй категорії, а й прискорює впровадження важливих інновацій у всій мобільній індустрії».



Завдяки тонкому корпусу завтовшки 5,8 мм Galaxy S25 Edge являє собою видатне досягнення інженерної думки, що переосмислює практично всі елементи дизайну смартфона для ще більш компактного і зручного використання. Вишукана рамка об'єднує форму і функціональність при вазі 163 грамів, виводячи тонкі смартфони на новий рівень і зберігаючи при цьому вірність єдиному дизайну серії Galaxy S.

Поряд з обтічним силуетом він вирізняється винятковою міцністю. Оптимально вигнуті краї та міцна титанова рамка забезпечують надійний захист під час повсякденного використання. Новітнє скло Corning Gorilla Glass Ceramic 2 - новий склокерамічний матеріал, що забезпечує підвищену міцність, - використовується для переднього дисплея, щоб надати Galaxy S25 Edge яскравість і міцність.



Тонкий і легкий дизайн Galaxy S25 Edge дає змогу користувачам закарбувати незабутні моменти та проявити свої творчі здібності в будь-який час і в будь-якому місці. Ширококутний об'єктив з роздільною здатністю 200 Мп підтримує камеру серії Galaxy S і виводить нічне фільмування на новий рівень. Завдяки надвисокій роздільній здатності користувачі отримують чіткіші фотографії, зберігаючи чіткість знімків завдяки великому розміру пікселів - в умовах недостатньої освітленості знімки виходять більш ніж на 40% яскравішими. Надширококутна матриця 12 Мп оснащена автофокусом, який дає змогу робити чіткі та деталізовані макрознімки, що дає ще більше можливостей для творчості.



Galaxy S25 Edge використовує той самий рушій ProVisual Engine, який було оптимізовано для Galaxy S25, з покращеннями професійного рівня, такими як чіткіші деталі одягу або рослин і природний, реалістичний тон шкіри в портретах. Функції редагування на основі Galaxy AI, включно з такими функціями, як Audio Eraser і Drawing Assist, перекочували із серії Galaxy S25, об'єднавши передові інструменти для творчості та редагування з тонким формфактором.



Galaxy S25 Edge створений для забезпечення найвищої продуктивності, починаючи з платформи Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy - того самого процесора, що використовується у всіх пристроях серії Galaxy S25 по всьому світу. Чипсет, створений на замовлення Qualcomm Technologies, підтримує можливості штучного інтелекту в пристрої Galaxy S25 Edge і забезпечує стабільно високу продуктивність протягом усього дня. Galaxy S25 Edge також не замерзає за тривалого використання завдяки зміненій конфігурації випарної камери, яка стала тоншою, але ширшою для стабільного відведення тепла.



Відповідаючи стандартам продуктивності серії Galaxy S, Galaxy S25 Edge оснащений передовою та ефективною системою обробки зображень за допомогою штучного інтелекту ProScaler, що забезпечує підвищення якості масштабування зображень на дисплеї на 40% і містить адаптований движок Samsung Mobile Digital Natural Image (mDNIe).



Завдяки інтеграції Galaxy AI практично в кожній точці дотику, Galaxy S25 Edge пропонує найприродніші та контекстно-залежні можливості мобільного AI. Користувачі отримують персоналізовані, мультимодальні можливості AI та впевненість у тому, що їхні особисті дані завжди в безпеці.



У Galaxy S25 Edge, як і в ширшій серії Galaxy S25, інтегровані AI-агенти, які безперешкодно працюють у різних додатках, допомагаючи AI-компаньйонам легше справлятися із завданнями. Galaxy AI також стає все кращою в інтеграції з повсякденною рутиною. У Now Brief і Now Bar інтегровані сторонні додатки для більшої зручності та корисних нагадувань під час щоденних поїздок на роботу, обідів та іншого.

Завдяки глибокій інтеграції Galaxy з Google, Galaxy S25 Edge пропонує новітні досягнення Gemini більшій кількості користувачів. Наприклад, завдяки новій камері Gemini Live і можливості спільного використання екрана користувачі можуть показувати Gemini Live те, що вони бачать на екрані або в навколишньому світі, одночасно взаємодіючи з ним у режимі живої бесіди.



У Galaxy S25 Edge можливості Galaxy AI не просто зручні - вони розроблені з урахуванням вимог конфіденційності. Обробка даних за допомогою AI на пристрої забезпечує безпеку даних за допомогою сховища Samsung Knox Vault, продовжуючи прагнення Samsung забезпечити персоналізований мобільний досвід без шкоди для конфіденційності.



Galaxy S25 Edge буде доступний у гамі кольорів, включно з Titanium Silver, Titanium Jetblack і Titanium Icyblue.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD