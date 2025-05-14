Оберіг ІТ просуватиме рішення Cognyte Luminar для розвідки кіберзагроз на базі AI

14 мая 2025 г., 12:35

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Компанія Oberig IT повідомляє про підписання дистриб’юторського контракту з Cognyte, світовим лідером у галузі програмного забезпечення для аналітики розслідувань. Угода поширюється на території наступних країн: Україна, Казахстан, Польща, Молдова, Грузія, Вірменія, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Азербайджан.

Завдяки продуктам, які використовують найсучасніші технології, що включають штучний інтелект, аналіз великих даних і вдосконалене машинне навчання, Cognyte допомагає клієнтам з правоохоронних органів, національної безпеки, національних і військових розвідувальних служб, а також інших організацій орієнтуватися в дедалі складнішому середовищі загроз.

Luminar, універсальна хмарна платформа Cognyte, здійснює аналіз зовнішніх загроз (CTI), захист від цифрових ризиків (DRP) та управління зовнішніми вразливостями (EASM). Luminar забезпечує проактивний кіберзахист, дозволяючи державним органам та іншим організаціям виявляти та нейтралізувати загрози до того, як вони вплинуть на роботу.

Це рішення надає аналітику загроз у режимі реального часу, автоматизує кіберрозвідку та дозволяє компаніям ефективно оцінювати ризики. За допомогою платформи Luminar підприємства можуть не тільки запобігати атакам, але й отримувати конкурентні переваги завдяки проактивному управлінню безпекою.

Кіберзагрози стали головною проблемою як для урядів, так і для компаній приватного сектору. Кіберзлочинці, хакери, що фінансуються державою, та групи хактивістів атакують організації по всьому світу, застосовуючи все більш витончені методи атак. До ключових секторів ризику належать фінанси, телекомунікації, підприємства, критична інфраструктура та уряд. Фінансовий сектор, зокрема, стикається з такими загрозами, як шахрайство, крадіжки, незаконна торгівля кредитними картками, шкідливе ПЗ та цілеспрямовані атаки на банківські мережі.

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