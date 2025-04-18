Невидимі промені світла забезпечують надшвидку бездротову передачу даних

18 апреля 2025 г., 9:35

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Дослідники з TU/e передали дані між кампусом TU/e і кампусом High Tech Campus на відстань 4,6 км за допомогою інфрачервоного світла. При цьому швидкість передачі склала 5,7 терабіта на секунду, що еквівалентно одночасній трансляції 1,9 мільйона серіалів Netflix у форматі HD. Заявлено, це найшвидша бездротова передача даних, коли-небудь продемонстрована на такій великій відстані в міських умовах.



Це рекордне з'єднання було встановлено за допомогою сучасних оптичних антен Aircision, дочірньої компанії TNO, яка розробляє продукти для оптичних бездротових систем надвисокої пропускної здатності.



Їхні антени передають дані за допомогою інфрачервоних променів, а не кабелів або радіосигналів. Ця технологія, відома як оптичний зв'язок у вільному просторі (FSO), забезпечує надшвидку передачу даних без перешкод.



Вінсент ван Вліт (Vincent van Vliet), доктор наук TU/e, який бере участь у проєкті, зазначив: "Нам потрібні нові способи задоволення зростального попиту на швидкий і надійний зв'язок. Інфрачервоний бездротовий зв'язок поєднує в собі високі швидкості передавання даних, відомі з оптичних волокон, з гнучкістю бездротових систем зв'язку. Доповнюючи наявні бездротові та волоконно-оптичні технології, ми зможемо побудувати щільні мережі, необхідні для забезпечення високошвидкісного передавання даних у кожному куточку планети".



Для досягнення цього прориву команда використовувала випробувальний стенд Reid Photonloop. TU/e запустив цю постійну установку для експериментів із високошвидкісним бездротовим зв'язком. Вона використовує передову технологію, яка об'єднує кілька довжин хвиль в одній передачі. Ця техніка, зазвичай використовувана у волоконній оптиці, тепер успішно застосовується для передачі даних з такою високою швидкістю на таку велику відстань вперше в міському бездротовому зв'язку.



«Оскільки інфрачервоне світло, що передається, дуже сфокусоване, практично необмежена кількість каналів зв'язку може існувати поруч один з одним без перешкод, що дає змогу нарощувати місткість бездротових мереж у безпрецедентних масштабах», - пояснює ван Вліт.



Один кінець фотопетлі Рейда розташований на вершині будівлі Flux у кампусі TU/e, де розташовані факультети електротехніки та прикладної фізики, а також наукової освіти. Інший кінець випробувального стенда, розташований за 4,6 км на іншому кінці Ейндховена, розташований на вершині будівлі 37 у кампусі High Tech Campus



Результати дослідження було представлено на конференції Optical Fiber Communications (OFC) Conference 2025 у Сан-Франциско на початку цього місяця.



Чіго Оконкво (Chigo Okonkwo), доцент і керівник лабораторії високопродуктивного оптичного передавання TU/e, наголошує на важливості цього випробувального стенда: «Цей об'єкт дасть нам змогу вдосконалити високошвидкісний бездротовий зв'язок та оптимізувати його надійність і доступність за будь-яких погодних умов».



Компанія Aircision вже вивчає можливості використання цієї технології в реальних додатках, наприклад, для бездротового під'єднання нових антен 5G/6G до наявної мережі, щоб забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету в тих районах, де прокладення оптоволокна недоцільне або занадто дороге.



Луїс Олівейра (Luis Oliveira), співзасновник компанії Aircision, налаштований оптимістично: "Ми заново визначаємо способи передавання даних повітрям. Це рекордне досягнення доводить, що наша технологія готова зробити високошвидкісний інтернет доступним для мільйонів людей швидше, ніж будь-коли раніше".



Випробувальний стенд Reid Photonloop названо на честь покійного співзасновника компанії Aircision Джона Ріда, який був рушійною силою в розробці випробувального стенда, але помер до того, як його було реалізовано. Робота фінансується NWO TTW-Perspectief FREE P19-13, програмою PhotonDelta Національного фонду зростання в галузі фотоніки та перехідним проєктом CombTools Європейської інноваційної ради.

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