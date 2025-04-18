Платформа «Пульс» аналізує оцінки та коментарі підприємців за допомогою AI

18 апреля 2025 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство економіки України інформує, що платформа «Пульс» для зворотного зв’язку від бізнесу щодо взаємодії з державою, перетнула позначку в 60 тис. оцінок та 7,5 тис. коментарів. Завдяки цьому інструменту підприємці мають змогу оцінювати взаємодію з держорганами, повідомляти про бар’єри та пропонувати рішення. Накопичені дані автоматично обробляються AI-модулем, що виділяє ключові теми та групує повідомлення для подальшого аналізу.

Так наразі топ проблем: високий рівень податкового навантаження; непередбачувані дії держави та регуляторних органів; адміністративний тиск та бюрократія у відносинах з держорганами; непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку; блокування податкових накладних.

Серед найбільш згадуваних органів: Державна податкова служба України – 2518 оцінок; Міністерство фінансів – 833; Правоохоронні органи – 265; Міністерство економіки – 125.

Найбільш активні регіони за кількістю оцінок: Київ – 11218; Дніпропетровська обл. – 5350; Київська обл. – 4725; Львівська обл. – 3973; Харківська обл. – 3944.

До AI-аналітики вже мають доступ представники державних органів усіх рівнів – від центральних міністерств до обласних адміністрацій. Дані з «Пульсу» використовуються для покращення державних послуг і розробки реформ на основі реальних запитів бізнесу.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS