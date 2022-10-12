NetSuite анонсувала набір удосконалення своїх систем для середнього бізнесу

12 октября 2022 г., 15:15

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NetSuite, дочірня компанія Oracle, на конференції SuiteWorld в Лас-Вегасі оголосила широкий набір удосконалень у своїх системах для середнього бізнесу.



NetSuite AP Automation вбудовує банківські послуги в хмарну систему планування ресурсів підприємства, що дозволяє компанії швидше і простіше обробляти рахунки.



Вдосконалення автоматизації дозволяє швидше отримувати рахунки від постачальників з меншою кількістю помилок, оскільки відпадає потреба у ручному введенні даних. Рахунки скануються за допомогою виявлення об'єктів та оптичного розпізнавання символів. Функції зіставлення та затвердження рахунків допомагають уникнути переплат, а також дублюючих та шахрайських платежів, забезпечуючи відповідність рахунків постачальників відповідним замовленням на закупівлю.



Анонсовано NetSuite Ship Central - це новий мобільний додаток, який допомагає організаціям оптимізувати та автоматизувати операції. Він надає працівникам складу можливість пакувати та відправляти вантажі з мобільного пристрою. Додаток дає можливість швидко знаходити вантажі, скануючи штрих-код або вибираючи зі списку запланованих відправлень. Програмне забезпечення також може ідентифікувати кілька продуктів, що прямують в одне місце, щоб знизити витрати. Підтримуються різні перевізники, і користувачі мають можливість друкувати і передруковувати етикетки, а також змінювати інформацію на етикетці в будь-який момент під час відвантаження.



Рішення NetSuite CPQ покликаний допомогти відділам продажів швидко конфігурувати і встановлювати ціни на складні продукти, вибираючи з меню функції продукту і застосовуючи визначенні бізнес-правила. CPQ інтегрований з модулями ERP, управління взаємовідносинами з клієнтами та електронної комерції, що дозволяє використовувати попередньо налаштовані дані про запаси та прибутковість.



"Ми живемо у світі, де попит на індивідуальність і оперативність зростає", - сказав Фаррелл. "CPQ допомагає вам впорядкувати весь процес взаємодії і полегшує клієнтам покупку продуктів у вас".



Після того, як елемент налаштований, автоматично створюється специфікація матеріалів, яка може бути прив'язана до виробничих модулів NetSuite для таких функцій, як відстеження і маршрутизація незавершеного виробництва, збірка замовлень на виконання робіт і вдосконалене виробництво.



Користувачі можуть створювати індивідуальні правила, які забезпечують точність і пошук продуктів і послуг в каталозі, схожому на каталог електронної комерції, з можливістю пошуку. Шаблони можна повністю налаштувати.



"Це керований продаж, орієнтований на компанії з тисячами продуктів, щоб переконатися, що клієнти можуть легко знайти те, що вони шукають", - сказав Фаррелл.



Крім того, функція планування і бюджетування NetSuite отримує конструктор версій для спрощення створення знімків і робочих процесів. Функція знижок і торгових акцій спрямована на спрощення управління цими програмами. Вона передбачає системне управління договорами, своєчасне проведення промо-акцій та транзакцій зі знижками, а також належний облік претензій та виплат.



"Оскільки маржа стає жорсткішою у дистрибуції, це може бути різницею між прибутковістю та збитковістю", - сказав Фаррелл.

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