Online Security Forum 2022 – Реєстрація відкрита 

12 октября 2022 г., 15:37

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Головна мета заходу Online Security Forum – показати можливі варіанти захисту та протидії кіберзлочинцям, надати нові практичні знання та актуальну інформацію у сфері ІТ-безпеки.

Виклики світу не залишають місця для нейтральної позиції. Кожен усвідомив, що абсолютної безпеки не існує. І тепер кожен із нас вибирає, заради яких інтересів він може і має діяти.

Цінність інформації та даних також зазнала кардинальної переоцінки, оскільки на першому плані тепер саме життя та боротьба за його порятунок.

Фронт завдань: запобігти, захистити, розібратися з наслідками атак у сфері Information Security та Cyber Security, вимагає дій на випередження, своєчасних рішень та постійного покращення навичок. Коли світ відкритий і готовий допомагати, – беремо та ділимося.

Готові?

З 15 по 17 листопада компанія Softprom – найбільший Cyber Security Distributor в Україні, на території Східної та Центральної Європи, Західної та Центральної Азії проводить Online Security Forum.

SECURITY FORUM – FUELED BY CYBER BRAVERY

Ми не говоримо багато, ми надаємо можливість дізнатися про актуальне, брати участь у професійному нетворкінгу та обмінятися досвідом з колегами:

Master-classes & use-cases. Учасникам представлять основні методи та підходи у роботі з технологіями у дії. Скористайтеся демонстраціями та чек-листами при подальшому налаштуванні та запуску рішень.

Eyes to eyes communication. Можливість забронювати тет-а-тет зустріч зі спікерами, представниками вендорів та іншими експертами.

Програма заходу. На Security Forum 2022 не буде «класичних» доповідей. Фокус на практичні майстер-класи та тестування, комунікаціях online, детальніше тут.

Наше головне завдання, щоб учасники отримали нові знання та актуальну інформацію, вдосконалили навички з мінімальним відривом від робочих чи особистих завдань в одному місці, у професійному середовищі.

Приєднуйтеся.

Буде корисно кібервоїнам, ІТ спеціалістам та Фахівцям з Інформаційної безпеки, CISO та CIO, CRMO та СЕО, Founder'ам ІТ-компаній та Інтеграторів. Участь безплатна, необхідна попередня реєстрація.

Захід підтримали світові лідери у сфері ІТ технологій та ІТ Безпеки. Серед генеральних партнерів компанії Rapid7, VMware, Imperva, Forcepoint, Logsign, OPSWAT, Sycope, Citrix, CrowdStrike, Senhasegura.

З 15 по 17 листопада зустрічаємося з однодумцями у сфері кібербезпеки заради миру та максимально безпеки.

Сторінка Softprom Security Forum https://promo.softprom.com/uk/securityforum

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