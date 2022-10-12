Lenovo представила 16-дюймовий хромбук для хмарних ігор

12 октября 2022 г., 14:15

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Компанія Lenovo представила 16-дюймовий Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook, який є першим ноутбуком компанії для хмарних ігор.



Новинка має дисплей з роздільною здатністю WQXGA та зі співвідношенням сторін 16:10. Завдяки високій частоті оновлення 120 Гц в поєднанні з потужністю процесора Intel Core та підключенням Wi-Fi 6E гравці зможуть насолоджуватися точним геймплеєм.



Клавіатура IdeaPad Gaming Chromebook має чотиризонне кольорове підсвічування та забезпечує ефективне натискання клавіш, навіть коли виникає потреба у швидкості. Функція антифантомного (anti-ghosting) натискання виключає поразку через незмогу натискання клавіатури, а якщо зʼявилась необхідність відійти від гри та зайнятись роботою або навчанням – хід клавіш 1,5 мм забезпечує більш комфортний та інтуїтивно зрозумілий набору тексту.



IdeaPad Gaming Chromebook розроблений для ігор, але з урахуванням робочих та освітніх потреб у повсякденному житті, забезпечує портативність при відмінній продуктивності для більшості задач. Завдяки анодованій алюмінієвий верхньої кришки, тонкий та міцний 16-дюймовий ноутбук важить 1,82 кг. Для новинки заявлено час автономній роботі до 11 годин. Вона має 8 ГБ оперативної пам'яті, місткий PCIe SSD, та вебкамеру Full HD із вбудованою шторкою конфіденційності. Збільшення часу перед екраном не буде проблемою, завдяки панелі з низьким рівнем випромінювання синього світла, сертифікованою TÜV Rheinland, що мінімізує напругу та втому очей.



Ideapad Gaming Chromebook підтримує та/або відповідає необхідним специфікаціям кількох хмарних ігрових сервісів, у тому числі NVIDIA GeForce NOW, який транслює зображення у якості до 1600p зі 120 кадрами в секунду та наднизькою затримкою для понад 1400 комп’ютерних ігор, а також Xbox Cloud Gaming (Beta) та Amazon Luna. У рамках нового програмного забезпечення ChromeOS користувачі можуть шукати, обирати та грати в ігри на різних платформах за допомогою кнопки Everything – ексклюзивної для пристроїв Chromebook. Геймери можуть закріпити свої улюблені ігри на панелі задач для швидкого доступу в майбутньому.



Оскільки пристрій працює на основі хмарних технологій, потреба в установці ігор, ручному завантаженні, оновленнях і виправленнях залишилася в минулому. Автоматичне оновлення програмного забезпечення відбувається без необхідності будь-якого втручання користувача, а доступ до новітніх графічних технологій у хмарі допомагає забезпечити оптимальну роботу пристрою, навіть коли ігри оновлюються з роками. Користувачам не доведеться завантажувати версії чи купувати фізичні графічні карти.



Для користувачів, які цінують додатковий захист і підтримку пристроїв, доступна розширена служба підтримки Lenovo Premium Care, яка пропонує цілодобовий доступ до досвідчених спеціалістів для швидкого ремонту та допомоги. «Ми побачили зміни в ігровій спільноті. Завдяки екосистемі хмарних ігор Google, що зростає, користувачі, які грали у відеоігри на початку 90-х, знову захоплюються цим хобі, а молодша аудиторія радіє безперебійному, але швидкому стрімінгу, — сказав Бенні Чжан (Benny Zhang), директор і генеральний менеджер напряму Chromebooks у Глобальному інноваційному центрі Lenovo, IDG (Intelligent Devices Group). — Незалежно від рівня навичок чи жанрових уподобань, кожен гравець заслуговує на те, щоб ігри були такими, якими вони були задумані. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook не тільки забезпечує потужність, графіку та продуктивність, необхідні для того, щоб зробити це реальністю для онлайн-геймера, але й спрощує процес для початківців».



«Коли ми розпочали шлях створення ігрових комп’ютерів Chromebook на базі хмарних технологій, ми хотіли зберегти швидкі та прості обчислення, водночас забезпечуючи преміальний досвід, унікальний для портфоліо ChromeOS. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook робить це та багато іншого, пропонуючи гравцям онлайн-ігор доступний та інтуїтивно зрозумілий спосіб покращити свій ігровий процес за розумною ціною, і ми задоволені результатом цієї співпраці», – сказав Кріс Деніел (Chris Daniel), директор з напряму продуктів для ChromeOS, Google.

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