EPAM Україна допоможе з цифровою трансформацією спортивної галузі

Компанія EPAM Україна та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про співпрацю, мета якого – об'єднати зусилля для цифрової трансформації спортивної галузі. У рамках співпраці партнери зосередяться на обміні досвідом та розробці концепцій цифрових рішень, які допоможуть модернізувати управління у сфері спорту.

У Мінмолодьспорт сподіваються, що партнерство з EPAM дозволить прискорити цифровізацію, зробити спорт доступнішим для українців, систематизувати дані та створити фундамент для нових сервісів. Залучення досвіду бізнесу є ключовим для побудови ефективних та стійких державних цифрових продуктів.

Маючи глобальний досвід у розробці складних цифрових екосистем, EPAM виступить експертним партнером у ряді важливих ініціатив.

«Партнерство з Міністерством молоді та спорту стане частиною нашого внеску у цифровізацію країни. Наша експертиза у створенні сучасних сервісів та цифрових платформ допоможе розвитку спорту та поширенню здорового способу життя серед українців», – зазначає Степан Мітіш, віцепрезидент, голова EPAM Україна.

