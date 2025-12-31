На порталі відкритих даних з’явилися дані Мапи безбар’єрності

31 декабря 2025 г., 12:35

0

Tweet

Дані Мапи безбар’єрності з’явилися на порталі відкритих даних data.gov.ua. Тепер інформація про 70 тисяч об’єктів – від лікарень та укриттів до кав’ярень – доступна для вільного використання. Це дасть змогу розробникам інтегрувати ці дані у власні застосунки та мапи, а активістам – контролювати реальний стан безбар’єрності в містах.

Також у наборі доступна інформація про безбар’єрні маршрути в 15 пілотних громадах, які створюють у межах проєкту «Рух без бар’єрів». Дані будуть регулярно оновлюватися. Між тим з міркувань безпеки інформація про об’єкти критичної інфраструктури, що не підлягають розголошенню, у наборі відсутня.

Дані були зібрані в результаті щорічного всеукраїнського моніторингу та оцінки рівня безбар’єрності об’єктів у громадах, який проводить Міністерство розвитку громад та територій України за технологічної підтримки ЛУН Місто. Публікація даних на порталі стала можливою за участі Міністерства цифрової трансформації України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI