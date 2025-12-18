Solace та NetComm комерціалізують перше у світі віконне 5G CPE з бездротовим живленням

18 декабря 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанії Solace Power та NetComm Wireless оголосили про стратегічне партнерство для спільної розробки та виведення на ринок першого у світі зовнішнього абонентського обладнання 5G (CPE), яке кріпиться на вікно та отримує живлення бездротовим способом. Це партнерство забезпечує продуктивність 5G зовнішнього рівня у формфакторі для самостійного встановлення; оцінювання операторами розпочнеться у 2026 році.



Наразі оператори стикаються з серйозним компромісом при розгортанні фіксованого бездротового доступу (FWA). Хоча зовнішні блоки CPE забезпечують кращу якість сигналу, вони традиційно вимагають свердління стін, прокладання зовнішніх кабелів і коштовних візитів техніків. З іншого боку, внутрішні блоки для самостійного встановлення простіші в розгортанні, але страждають від нестабільної роботи через планування будинків та сучасні будівельні матеріали. Зокрема, Low-E покриття (енергоощаджуюче напилення), яке зараз є звичним для житлових вікон, може знизити продуктивність внутрішнього 5G на 50%.



«Оператори шукають простий і масштабований спосіб розгортання зовнішнього FWA без витрат і затримок на професійне встановлення. Разом із NetComm ми пропонуємо саме це», — зазначив Ніл Чок (Neil Chaulk), генеральний директор Solace Power.



Спільне рішення інтегрує модуль бездротової передачі енергії крізь скло (Power Through-Glass, PTG) від Solace з платформою CPE наступного покоління AurusLINK від NetComm. Така архітектура дозволяє пристрою кріпитися безпосередньо до вікна та отримувати живлення бездротовим способом крізь скло, що усуває потребу в отворах або кабелях.



Відсутність фізичного кабелю живлення усуває останній бар'єр для справжнього самостійного встановлення зовнішнього 5G. Це дозволяє операторам пропонувати простоту внутрішньої інсталяції, отримуючи при цьому мережеву ефективність і якість сигналу зовнішнього радіомодуля.



Пристрій оснащений функціями інтелектуальної передачі енергії, розробленими для роботи з різними типами житла по всьому світу. Система дозволяє використовувати єдиний дизайн CPE, який підходить для приблизно 98% житлових вікон у світі. Платформа AurusLINK динамічно оптимізує передачу енергії, інтелектуально адаптуючись до одно-, дво- або трикамерних Low-E вікон різної товщини.



«Мета створення зовнішнього CPE без кабелю була давнім пріоритетом для NetComm. Ми досліджували це багато років, чекаючи на відповідну технологію», — сказав Адріан Макартур-Кінг (Adrian Macarthur-King), генеральний директор NetComm.



Співпраця Solace та NetComm переводить цю концепцію з технічної демонстрації в площину комерційної розробки. Віконне 5G CPE з бездротовим живленням буде доступне операторам для технічних оцінок та пілотних випробувань протягом 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI