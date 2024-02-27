МТІ одною з перших отримала статус «Авторизованого економічного оператора»

27 февраля 2024 г., 14:35

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Компанія МТІ повідомляє, що першою у сегменті дистрибуції електроніки, IT та побутової техніки, отримала статус «Авторизованого економічного оператора» (АЕО). 15 лютого, згідно з наказом №215 «Державної митної служби України» «МТІ hi-tech дистрибуції» надано статус АЕО категорії С.

Статус АЕО підтверджує, що компанія із такою авторизацією від держави дотримується всіх процедур, пов’язаних з ефективним та безпечним митним оформленням у ланцюзі міжнародних постачань, а її відносини з митними органами побудовані прозоро та відповідально.

Для МТІ як для компанії-імпортера, що бере участь у міжнародному русі товарів, це суттєво спростить та пришвидшить процеси митного оформлення товарів, відкриє додаткові можливості для розширення портфеля на ринку логістики та митного оформлення. І, своєю чергою, робить її привабливішою для ведення бізнесу з партнерами, створюючи для них також додаткові переваги. Зокрема завдяки спрощеній процедурі проходження митного оформлення клієнти МТІ швидше отримуватимуть свої товари.

Для отримання авторизації компанія МТІ пройшла процес підготовки, що тривав майже вісім місяців. Була здійснена довга та кропітка робота з формалізації всіх потрібних процесів згідно зі стандартами АЕО.

Також, компанія пройшла кількаетапну ретельну перевірку, яка включала огляд наступних критеріїв: дотримання вимог митного та податкового законодавства, наявність належної системи бухгалтерського обліку, торгової документації та внутрішнього контролю, стійкий фінансовий стан, а також забезпечення практичних стандартів компетенцій відповідальних за митні питання посадових осіб.

Надання статусу АЕО не має терміну дії, проте вимагає від компанії проведення регулярного внутрішнього моніторингу процесів та показників роботи, на відповідність критеріям АЕО. Це додатково підтверджує зобов'язання МТІ до постійного підвищення якості послуг та впровадження міжнародних стандартів для ефективної роботи у зовнішньоекономічній діяльності.

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