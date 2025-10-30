Nvidia інвестує 1 млрд дол. у Nokia

30 октября 2025 г., 11:45

Компанія Nvidia інвестує 1 млрд дол. у фінського виробника телекомунікаційного обладнання Nokia, придбавши пакет акцій у розмірі 2,9%.



Після оголошення цієї угоди акції Nokia на закритті торгів зросли на 20,86%, сягнувши найвищого рівня майже за десятиліття. Інвестиція робить Nvidia другим за величиною акціонером Nokia.



Nokia випустить для американського чипмейкера понад 166 мільйонів нових акцій за ціною 6,01 дол. за штуку. Ці кошти Nokia використає для прискорення своїх стратегічних планів із розвитку надійних рішень для АІ-суперциклу, зокрема, для інвестицій у свій підрозділ Network Infrastructure та хмарні ініціативи.



Фінансова угода є частиною стратегічного партнерства, сфокусованого на розробці мережевих рішень на базі штучного інтелекту (AI networking solutions). Компанії працюватимуть над інтеграцією рішень Nokia для комунікацій дата-центрів у майбутню АІ-інфраструктуру Nvidia, яка наразі має майже монополію на постачання чипів для дата-центрів. У межах партнерства Nokia також прискорить розробку свого програмного забезпечення для 5G та майбутніх мереж 6G на платформі Nvidia CUDA.



Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявив, що ця угода допоможе зробити США центром наступної революції 6G, назвавши це поверненням телекомунікаційних технологій до Америки. Генеральний директор Nokia Джастін Хотард (Justin Hotard), який з моменту приходу в компанію у квітні сфокусувався на дата-центрах та АІ, очікує, що нове обладнання почне приносити дохід компанії з 2027 року, спочатку через 5G, а потім і через 6G.



Окремо компанії також співпрацюватимуть з американським оператором T-Mobile U.S., щоб розпочати випробування технологій AI-RAN (AI Radio Access Network), необхідних для розробки 6G, вже з наступного року. Аналітики ринку вважають, що загальні капітальні витрати на інфраструктуру дата-центрів, які стимулюються розширенням АІ, можуть перевищити 1,7 трлн дол. до 2030 року.

