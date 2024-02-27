Lenovo анонсувала нове покоління ноутбуків для бізнесу зі ШІ

27 февраля 2024 г., 15:35

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Компанія Lenovo представила останнє покоління бізнес-ноутбуків — ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 та ThinkBook 14 «2-в-1» Gen 4. Процесори Intel Core Ultra з технологією vPro, якими обладнано деякі новинки, та Windows 11 пропонують оптимальну екосистему апаратних і програмних рішень на базі ШІ для забезпечення вищого рівня безпеки, енергоефективності та нових вражень від роботи. Завдяки постійному збільшенню вибору програмних застосунків, зі спеціальною перевагою підтримки прискорення ШІ, користувачі отримують нові вдосконалені можливості в широкому спектрі зручностей використання та продуктивності.



Зазначено, революція комп'ютерів зі ШІ вже почалася, і компанія Lenovo прагне трансформувати свої ПК та "розумні" пристрої для надання персоналізованих рішень. Нові ноутбуки Lenovo — одні з перших, у яких впроваджені технології ШІ. Вони забезпечують користувачам повний персоналізований досвід роботи з ПК, допомагаючи оптимізувати робочі процеси та підвищити продуктивність. Незалежно від типу задач — співпраця з колегами, зустрічі з клієнтами, аналіз даних і створення контенту — нові ноутбуки ThinkPad і ThinkBook можуть прискорити роботу за допомогою програмних інструментів з підтримкою ШІ, необхідних користувачам для максимальної творчості та ефективності.

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 оснащений дисплеєм зі співвідношенням сторін 3:2 зі склом Corning Gorilla Glass, що забезпечує оптимальну довговічність і захопливий візуальний досвід. Ноутбук працює на процесорах Intel Core серії Ultra U останнього покоління та підіймає продуктивність на новий рівень завдяки інтегрованому механізму ШІ для безперебійної роботи користувача. Пристрій також має двоканальну пам'ять LPDDR5x об'ємом до 32 ГБ, що дозволяє користувачам легко виконувати багатозадачні та ресурсомісткі завдання без зайвих зусиль.



Завдяки знімній клавіатурі з підсвічуванням та трьома кнопками TrackPad, а також можливістю використання магнітного стилуса, пристрій більш універсальний і зручний для тих, хто працює у дорозі. Крім того, ІЧ-камера фронтальна камера на 5 Мп та основна камера на 8 Мп відкривають нові можливості для відеодзвінків та фото, що підійде для користувачів, які знаходяться у віддалених місцях, а з підтримкою стандарту CAT16 4G WWAN залишатися на зв'язку стало ще простіше. Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 націлено на високомобільних професіоналів з галузей страхування, медицини та правопорядку як надійний та універсальний пристрій з фокусом на виконання конкретних завдань, включаючи фотодокази, заповнення форм, цифрові підписи тощо.



Lenovo ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4 відрізняється новітнім дизайном шарніра, що має гладкий і тонкий профіль завтовшки 16,85 мм, а його вага 1,64 кг. Чотиристороння вузька рамка покращує загальний візуальний вигляд, а співвідношення екрана до корпусу 14-дюймового дисплея зі співвідношенням сторін 16:10 становить 90%. Lenovo представила новий 1,5-міліметровий хід клавіш на клавіатурі для забезпечення комфортного та точного набору тексту, в той час, як більший тачпад, виготовлений зі склоподібного матеріалу Mylar, ще більше покращує взаємодію з користувачем. Крім того, нове тонкий магнітний стилус Magnetic Slim Pen додає зручності для безперешкодного сенсорного використання. Для додаткової безпеки та зручності ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4 оснащений зчитувачем відбитків пальців Match-on-Chip та опціональною інфрачервоною камерою із захисною шторкою.



Lenovo надала пріоритет потужним обчислювальним можливостям штучного інтелекту у своєму портфоліо ThinkBook, включивши функції, призначені для покращення оптимізації пристрою, та інтелектуальні програмні інструменти. Функція Smart Power допомагає досягти правильного балансу між потужністю, продуктивністю та часом автономної роботи. Функція Smart Meeting покращує досвід проведення конференцій завдяки вдосконаленню можливостей відео та управління якістю звуку. Крім того, прихильність Lenovo до більш стійких практик проявляється у використанні 50% переробленого алюмінію в нижній кришці, а також у збільшеному використанні перероблених пластикових матеріалів Post Consumer Content, 50% у кришках клавіш і до 90% для окремих деталей.



«Представлений на виставці MWC набір пристроїв, інфраструктури, рішень і послуг від Lenovo, оптимізованих до роботи зі ШІ, дає змогу ширше поглянути на наше бачення "ШІ для всіх", — говорить голова та генеральний директор Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang). — Технології ШІ від Lenovo приносять користь організаціям будь-якого розміру, сприяючи інтелектуальній трансформації в усіх галузях та одночасно посилюють нашу прихильність до сталого розвитку».

Lenovo та Motorola спільно запустили Smart Connect — програмне рішення, яке об'єднує цифрові екосистеми для створення безперебійної роботи з декількома пристроями. Smart Connect розблоковує синергію між пристроями, щоб максимізувати продуктивність, об'єднуючи можливості девайсів та управління даними. Завдяки Smart Connect користувачі можуть перемикати завдання між ПК, телефоном і планшетом, насолоджуватися безпроблемним і безпечним обміном файлами, отримувати доступ до мобільних застосунків на ПК і легко керувати телефонними сповіщеннями.



Незалежно від того, чи користувач працює, творить, грає на ПК, спілкується та споживає контент на смартфоні або бере з собою в дорогу планшет, перемикання з пристрою на пристрій та обмін контентом між екосистемами тепер можливий лише одним дотиком до екрана. Завдяки Smart Connect користувачі можуть дивитися фільм на планшеті, а потім перенести його на ПК, щоб продовжити перегляд, слухати подкаст на смартфоні, а вдома дослухати на ноутбуці, працювати над документом на лептопі та редагувати його на смартфоні, і навіть запустити презентацію на настільному ПК і зробити її більш портативною, перенісши на планшет. Користувачі також можуть легко виводити все, що відображається на телефонах на великий екран, наприклад, легко переносити ігри, фільми, шоу та додатки з телефону на телевізор, щоб мати більше місця для роботи та розваг.

Lenovo також розширює співпрацю з iFixit, надаючи ІТ-менеджерам можливість швидко виправляти та ремонтувати пристрої, продовжуючи термін служби обладнання. Ноутбуки ThinkPad T14 Gen 5 і T16 Gen 3, завдяки інсайтам команди iFixit Solutions, були спроєктовані більш зручними для ремонту. Вдалось тільки розширити перелік замінних деталей CRU, включаючи батарею з бездротовим роз'ємом і повністю роз'ємну конструкцію DIMM, замінити SSD і WWAN, але і додати візуальні індикатори для полегшення ремонту. За підтримки команди iFixit Lenovo створила нові посібники з ремонту, що включають відеоінструкції для всіх деталей CRU, а також спрощують замовлення цих деталей. Це подовжує життєвий цикл продукту, зменшує кількість електронних відходів та пропонує економічні переваги для бізнесу та приватних осіб. В результаті цих удосконалень ThinkPad T14 Gen 5 і T16 Gen 3 отримали попередній рейтинг ремонтопридатності iFixit 9,3 бала з 10.

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