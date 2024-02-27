Broadcom продає бізнес віддаленого доступу VMware інвесткомпанії KKR за 3,8 млрд дол.

27 февраля 2024 г., 13:35

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Broadcom повідомила, що продає бізнес VMware у сфері обчислень для кінцевих користувачів (EUC, end-user computing) приватній інвестиційній компанії KKR & Co. в рамках угоди вартістю майже 4 мільярди доларів.

Агентство Reuters з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомило, що KKR перемогла в аукціоні, в якому брали участь ряд інших приватних інвестиційних компаній, в тому числі EQT Corp.

Підрозділ EUC компанії VMware постачає програмне забезпечення, яке дозволяє людям отримувати доступ до комп’ютерів і програмних додатків віддалено через хмару.

Це придбання може стати гарною покупкою для KKR, оскільки вона вже володіє компанією Alludo, яка продає програмне забезпечення для віртуалізації Parallels. Цілком ймовірно, що ці два бізнеси могли б доповнювати один одного.

Broadcom не гаяв часу на оптимізацію VMware з моменту завершення своєї гучної угоди з придбання компанії-розробника програмного забезпечення для віртуалізації в листопаді, оскільки прагне зробити компанію більш прибутковою. Того місяця компанія заявила, що має на меті подвоїти прибуток VMware до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації до 8,5 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Відповідно до цього плану, одразу після завершення угоди Broadcom оголосила про реструктуризацію компанії на чотири підрозділи, кожен з яких відповідатиме за окрему підгрупу продуктів. Потім, у грудні, стало відомо, що понад 1800 співробітників буде звільнено в рамках плану підвищення прибутковості компанії.

Broadcom також заявила, що перенесе свою штаб-квартиру з нинішнього кампусу в Сан-Хосе до головного офісу VMware в Пало-Альто.

Повідомляється, що компанія також прагне продати бізнес з кібербезпеки Carbon Black.

Аналітики зазначають, що EUC-бізнес VMware ніколи не був важливою частиною бізнесу компанії. Основною перевагою цього напрямку було те, що клієнти могли не звертатися до потенційних конкурентів, таких як Citrix Systems у разі необхідності такого рішення.

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