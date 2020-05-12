Мониторы ASUS ProArt получили 5 лет гарантии

12 мая 2020 г., 14:45

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Компания ASUS объявила о том, что на мониторы ProArt серий PA и PQ, приобретенные пользователями в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), после регистрации распространяется всесторонняя пятилетняя гарантия.

Напомним, что дисплеи ProArt специально разработаны для создателей визуального контента, работающих в различных профессиональных сферах, включая производство фильмов, 3D-дизайн, цифровую фотографию и многое другое.

ASUS является одной из первых, кто реализовал в мониторах ProArt новую спецификацию DisplayHDR 1.1, которая является первым в отрасли полностью открытым стандартом, определяющем качество дисплеев с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Среди возможностей мониторов ASUS серии ProArt стоит отметить такие современные технологии, как система подсветки на мини-светодиодах, OLED-панели, технология ASUS Smart HDR с Dolby Vision, HDR-10, HLG HDR.

Современные создатели цифрового контента в значительной степени зависят от мониторов, и трехлетняя гарантия, которая уже предоставляется при покупке мониторов линейки ProArt, дает пользователям уверенность в том, что надлежащие рабочие характеристики их важнейшего рабочего инструмента будут гарантированы в течение длительного периода времени.

А начиная с 5 мая 2020 года, новые покупатели мониторов ProArt серий PA и PQ в регионе EMEA после регистрации продукта получают дополнительную двухлетнюю гарантию, и, таким образом, общий срок действия гарантии увеличивается до пяти лет. Кроме того, преимуществами двухлетней дополнительной гарантии могут воспользоваться владельцы мониторов ProArt серий PA и PQ, которые купили их после 1 января 2020 года. Для этого им достаточно зарегистрировать свои устройства на специальном сайте ASUS. (https://www.asus.com/ua/events/infoM/activity_proart5years/)

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