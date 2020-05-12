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Citrix расширяет возможности использования технологии Remote PC Access

12 мая 2020 г., 14:15
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Citrix расширяет возможности использования технологии Remote PC Access

Компания Citrix Systems сообщила, что включила решение Remote PC Access в облако, в составе сервисов Citrix Desktop Service и Citrix Desktop Essentials. Это позволит предприятиям любых масштабов обеспечивать доступ к высокопроизводительным цифровым рабочим местам, в результате чего, сотрудники будут получать защищенный доступ ко всем приложениям, данным и ресурсам, необходимым для продуктивной удаленной работы.

С помощью Citrix Remote PC Access ИТ-службы предоставят сотрудникам полнофункциональные цифровые рабочие места. Для этого достаточно установить простую программу-агент (VDA), которая позволит пользователям из любой точки с помощью любого устройства безопасно подключиться к их рабочим Windows- или Linux-компьютерам. Решение Remote PC Access не требует наличия VPN и поддерживает такие меры безопасности, как многофакторная аутентификация, обеспечивая защиту конфиденциальных данных.

«Когда сотрудники начинают адаптироваться к новым нормам работы из дома, как никогда важно предоставить им стабильный доступ к привычным инструментам. Это поддержит их заинтересованность и производительность труда, а также сохранит в безопасности корпоративные данные», – отметил Пол Карли (Paul Carley), старший менеджер по маркетингу продуктов группы Desktop and Applications компании Citrix.

Решение Remote PC Access, уже включенное в состав Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced/Premium и Citrix Workspace Premium Plus, теперь предлагается как часть сервисов Citrix Virtual Desktops Essentials и Citrix Virtual Desktops Service.

Сервис Citrix Virtual Desktops позволяет организовать с помощью Remote PC Access доступ к физическим рабочим местам, а также к инфраструктуре цифровых рабочих мест, размещаемой локально или в любом публичном облаке. Сервис Citrix Virtual Desktops Essentials (помесячная опция на Azure Marketplace) с решением Remote PC Access позволяет организовать доступ к цифровым рабочим местам в облаке Azure.


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