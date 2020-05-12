Почти миллион сайтов атакован с использованием известных уязвимостей WordPress

12 мая 2020 г., 15:25

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Свыше 900 тыс. сайтов были атакованы в рамках масштабной хакерской кампании. В частности, представители компании Defiant, которая занимается разработкой плагинов безопасности Wordfence для WordPress, заявили, что еще 28 апреля начали замечать и отслеживать атаки, особенно на межсайтовый скриптинг (XSS).

Проанализировав вредоносные компоненты, компания Defiant сделала вывод, что большинство атак были совершены одной группой злоумышленников. По словам инженера QA Wordfence, киберпреступники начали с небольших атак, однако уже 3 мая кампания насчитывала около 3 млн. попыток нападений на более полумиллиона веб-сайтов.

«В целом за последний месяц мы обнаружили более 24 тыс. различных IP-адресов, которые присылают запросы, связанные с атаками на более 900 тыс. сайтов, – добавил представитель QA Wordfence. – Злоумышленники нацеливаются на межсайтовый скриптинг (XSS), а также другие уязвимости плагинов, чтобы ввести вредоносный код на сайты, которые затем перенаправляют посетителей на ресурсы с рекламным программным обеспечением. Стоит отметить, что для уязвимостей WordPress плагинов, которые использовали злоумышленники, доступны обновления безопасности. Большинство из них были выпущены несколько месяцев или даже лет назад.

В частности, три из пяти уязвимостей WordPress плагинов, которые использовали киберпреступники, связане с XSS. Одна из них – с плагином Easy2Map, на который приходилось более половины атак и который, вероятно, был установлен на около 3 тыс. веб-сайтов. Вторая уязвимость WordPress плагинов была обнаружена в прошлом году в Blog Designer, который по подсчетам Defiant около тысячи раз был установлен с уязвимостями. Третья была обнаружена в шаблоне Newspaper, для которого уже были выпущены исправления после различных атак, которые происходили с 2016 г.

Два других вектора атак – параметры обновления уязвимостей. Один из них влияет на плагин WP GDPR Compliance, для которого были выпущены исправления в 2018 г. Другой касается плагина Total Donations, который был изъят из Envato Market еще в 2019 г. Каждая из этих уязвимостей позволяет хакерам изменить домашний веб-адрес сайта.

В будущем злоумышленники могут использовать другие уязвимости WordPress. Именно поэтому специалисты Eset настоятельно рекомендуют регулярно обновлять основные модули и плагины системы для создания веб-сайтов, а также пользоваться актуальной версией операционной системы и другого ПО. Кроме этого, важно удалять программы, которые вам больше не нужны, поскольку они лишь повышают риск инфицирования.

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