Мировые правительственные расходы на ИТ в ближайшие годы будут расти

1 сентября 2021 г., 16:45

Пандемия COVID-19 существенно ускорила темпы государственных инвестиций в цифровые технологии. Как итог, в нынешнем году глобальные правительственные расходы на ИТ вырастут на 9,5%, до 523,2 млрд долл., — прогнозируют в Gartner.

В будущем году по меньшей мере 64% связанных с ИТ правительственных расходов придется на ИТ-услуги и программные разработки, необходимые для дальнейшего улучшения предоставляемых публичных услуг. В частности, во главу угла будут поставлены усовершенствование взаимодействия с системами как пользователями, так и предоставляющими услуги работниками, усиление аналитической компоненты имеющихся решений, расширение операционной эффективности.

В 2022 г. позитивная динамика сохранится, однако слегка замедлится — ожидается увеличение общемировых расходов в пределах 6,5%.

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