Мировой рынок облачных игр стремительно растет

24 сентября 2020 г., 15:45

0

Tweet

Согласно ожиданиям аналитиков компании Omdia, уже в 2025 г. общий объем выручки, полученный компаниями в сфере облачных игр, превысит 12 млрд долл. По итогам 2021 г. выручка достигнет 4 млрд долл., тем самым на 188% будет улучшен результат нынешнего года.

Одним из главных факторов уверенного роста называется стабильно высокий рост интереса сервисам Xbox Game Pass Ultimate и PlayStation Now, которые позволят миллионам подписчиков играть в стриминговые игры. Фокусировка Microsoft на стратегии xCloud в связке с имеющимися технологическим багажом и существующей игровой экосистемой обещают уже в 2021 г. сделать корпорацию чистым лидером в категории облачного гейминга. Впрочем, высокую конкуренцию будут оказывать как Sony и Google, так и новички, в частности Amazon и, в Азии, Tencent.

Запланированные на ноябрь премьеры новых поколений ключевых игровых консолей обещают усилить процесс адаптации облачных игровых сервисов, отлично стартовавший с Xbox Live Gold и PlayStation Plus в предыдущих поколениях. В Omdia уверены, что с началом работы Xbox Game Pass Ultimate и PlayStation Now на выручку от предоставления подобного рода услуг по подписке в 2021 г. придется не менее 70% от общего рынка. За услугами «PC in the cloud», к примеру, Nvidia GeForce Now, останется незначительный сегмент. В частности, по итогам 2025 г. за ними будет не более 7% от общей выручки.

Контент остается одним из немаловажных факторов успеха облачных игровых услуг. Несколько ключевых компаний, включая EA, Epic Games и Ubisoft уже ведут активные работы в этом направлении.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации