Aspen Unified – первый шаг к воплощению концепции самооптимизации предприятия

24 сентября 2020 г., 16:35

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Компания Aspen Technology объявила о выпуске программного комплекса Aspen Unified, который станет основой для решений нового поколения по оптимизации производительности, призванных изменить бизнес-процессы мировых НПЗ. Данное решение позволяет осуществлять объемное и календарное планирование в одной среде с целью объединения и автоматизации отдельных процессов, увеличения объемов ценных продуктов, обеспечения максимально эффективной работы и повышения прибыли.

Благодаря единому интерфейсу организации производства специалисты НПЗ по планированию и управлению могут легко создавать модели и поддерживать их функционирование, а также получать более точные данные о текущей производительности завода и его ограничивающих факторах.

Решение Aspen Unified создано, чтобы исключить потери прибыли из-за разобщенности операций и повысить единообразие данных моделирования при объемном и календарном планировании. Вместе с технологией динамической оптимизации Aspen GDOT решение Aspen Unified согласует функционирование завода с экономическими условиями и оптимизирует производительность в реальном времени. Aspen Unified помогает быстрее достичь целевых показателей, в том числе в сфере безопасности и экологичности, а также с точки зрения финансов и производительности.

Aspen Unified – первый шаг на пути к воплощению в жизнь концепции самооптимизации предприятия. Термин «самооптимизация предприятия» используется компанией AspenTech для обозначения предприятий, которые самостоятельно подстраиваются под меняющиеся рабочие условия. AspenTech создает промышленные приложения, которые позволяют устранить функциональную разобщенность и полуавтоматически адаптироваться для поддержания наивысшего уровня эффективности.

На нефтеперерабатывающем заводе (или заводах в случае Aspen Unified PIMS с поддержкой нескольких объектов), на котором внедряется решение Aspen Unified для объемного и календарного планирования с использованием систем автоматизации замкнутого цикла, например, Advanced Process Control (APC) и динамической оптимизации, можно добиться повышения эффективности операций. Это позволит сделать деятельность заводов более продуктивной, гибкой, адаптируемой и прибыльной в быстро меняющихся рыночных условиях.

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