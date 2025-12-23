ServiceNow купує Armis за 7,75 млрд дол., щоб посилює захист критичної інфраструктури

23 декабря 2025 г., 18:07

Компанія ServiceNow, розробник хмарних платформ для автоматизації бізнес-процесів, офіційно оголосила про підписання угоди щодо придбання кібербезпекового стартапу Armis.



Сума угоди становить 7,75 млрд дол. готівкою, що робить цю покупку однією з наймасштабніших у портфелі ServiceNow.



Як зазначається, основним завданням угоди є інтеграція передових можливостей Armis з виявлення загроз та сканування пристроїв у АІ-платформу ServiceNow. Це дозволить клієнтам компанії, серед яких урядові установи та оператори критичної інфраструктури, отримати єдиний інструмент для моніторингу та захисту всього технологічного стеку - від традиційних ІТ-систем до медичного обладнання та операційних технологій (OT).



Armis заслужила репутацію лідера в управлінні кіберризиками завдяки здатності ідентифікувати активи в режимі реального часу без використання спеціальних агентів, що особливо важливо для промислових та медичних пристроїв, які часто залишаються невидимими для традиційних інструментів безпеки. Компанія вже досягла показника щорічного регулярного доходу (ARR) у 340 млн дол., демонструючи зростання понад 50% на рік. До об'єднання з ServiceNow стартап активно готувався до виходу на IPO, отримавши підтримку від таких інвесторів, як Goldman Sachs та CapitalG (венчурний підрозділ Alphabet). Після закриття угоди, яке очікується у другій половині 2026 року, команда Armis, що налічує близько 950 фахівців, приєднається до ServiceNow.



Аміт Завері (Amit Zavery), президент та головний операційний директор ServiceNow, підкреслив, що в епоху агентського АІ інтелектуальна довіра та управління активами є обов’язковими для масштабування бізнесу. Об’єднання зусиль дозволить створити стратегічний кіберщит, який бачить, приймає рішення та діє в усьому цифровому просторі організації. Генеральний директор Armis Євген Дібров (Yevgeny Dibrov ) додав, що АІ трансформує ландшафт загроз швидше, ніж більшість організацій встигають адаптуватися, тому надання розвідувальних даних у реальному часі є критичним для запобігання інцидентам ще до їх виникнення.



Ця покупка є частиною агресивної стратегії ServiceNow з розширення своїх можливостей у сфері кібербезпеки та АІ. Тільки за останні місяці компанія придбала фірму з безпеки Veza, АІ-розробника Moveworks за 2,85 млрд дол. та платформу автоматизації продажів Logik.ai за 506 млн дол.



ServiceNow прагне трикратно збільшити свої ринкові можливості в сегменті рішень для управління ризиками, який вже приносить компанії понад 1 млрд дол. річного доходу від контрактів. Незважаючи на падіння акцій ServiceNow на 2% на премаркеті після оголошення угоди через побоювання інвесторів щодо високих витрат, керівництво компанії впевнене, що автономна проактивна кібербезпека стане ключовою конкурентною перевагою в майбутньому.



Аналіз ринкових позицій ServiceNow після придбання Armis вказує на стратегічне зміщення фокусу компанії у бік кібер-фізичної безпеки. Очікується, що витрати кінцевих користувачів на інформаційну безпеку у 2026 році зростуть на 12,5% до 240 млрд дол., і компанія тепер претендує на значну частку цього ринку. Інтеграція даних Armis у систему ServiceNow AI Control Tower дозволить автоматизувати процеси виправлення вразливостей, скорочуючи час реагування на атаки АІ-агентів орієнтовно на 40-50%. Хоча ринкова капіталізація ServiceNow зазнала короткочасних коливань, втративши близько 20 млрд дол. вартості після перших чуток про угоду, аналітики вважають, що об’єднання з Armis, яка обслуговує понад 35% компаній із Fortune 100, забезпечить ServiceNow стабільний потік доходів у довгостроковій перспективі. Це придбання фактично завершує формування екосистеми «АІ-контрольної вежі», здатної керувати ризиками в хмарах, мережах та будь-яких підключених пристроях одночасно.



Слід також зазначити, що співпраця між компаніями ServiceNow та Armis вже триває певний час, оскільки вони мають обʼєднані інтеграції для клієнтів. Спільне рішення дозволить автоматично спрямовувати інформацію про вразливості відповідним командам та запускати масштабні сценарії виправлення. Це замінює фрагментовані перегляди в окремих інструментах на єдину АІ-платформу, що дає клієнтам впевненість у захищеності кожного підключеного об'єкта.



Угода підлягає звичайним регуляторним схваленням та завершиться протягом наступного року, фінансування якої буде здійснено за рахунок наявної готівки та боргових зобов'язань.

