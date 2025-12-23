Schneider Electric запускає АІ-платформи One Digital Grid для модернізації світових мереж

23 декабря 2025 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Schneider Electric оголосила про запуск своєї нової єдиної програмної платформи One Digital Grid.



Платформа на базі АІ розроблена для того, щоб допомогти комунальним підприємствам швидше модернізувати мережі, підвищити їхню стійкість та знизити витрати на електроенергію без необхідності повної заміни існуючих систем. Це рішення об’єднує планування, операційну діяльність та управління активами в єдину модульну структуру, що дозволяє енергетичним компаніям інтегрувати інновації в застарілу інфраструктуру.



Однією з ключових функцій One Digital Grid є інтелектуальна система оцінки часу відновлення живлення (ETR). Використовуючи дані в реальному часі, прогнози погоди та історичні патерни збоїв, платформа надає точні прогнози щодо відновлення електропостачання після штормів або пожеж.



Крім того, в систему інтегровано АІ-помічника Grid AI Assistant, який допомагає операторам диспетчерських пунктів усувати несправності в режимі реального часу та оптимізувати роботу мережі. Технологічна основа платформи побудована на базі Microsoft Azure, що забезпечує високу кібербезпеку та масштабованість завдяки використанню сервісів Azure OpenAI та Defender for IoT.



Фредерік Годемель (Frédéric Godemel), виконавчий віцепрезидент Schneider Electric, підкреслив, що сьогодні світ вимагає не просто постачання електрики, а її стійкості та екологічності. Згідно з даними Sustainability Research Institute, нестабільність мережі щороку коштує бізнесу мільярди доларів. Для задоволення попиту від обчислень АІ та загальної електрифікації, США повинні додавати від 1000 до 2000 терават-годин електроенергії кожне десятиліття. Використання цифрових технологій для управління розподіленою генерацією та відновлюваними джерелами енергії є єдиним шляхом до уникнення дефіциту та стримування зростання тарифів для кінцевих споживачів.



Економічна ефективність впровадження рішень, що лягли в основу нової платформи, підтверджена дослідженнями Forrester Consulting. Компанії, що використовують системи управління мережами від Schneider Electric, демонструють повернення інвестицій (ROI) на рівні 184% протягом трьох років. Завдяки автоматизації та швидкому реагуванню на аварії, енергетичні підприємства змогли на 20% знизити суми штрафів за перебої в живленні. Крім того, оператори диспетчерських заощаджують до 65% часу на управлінні мережею, а польові бригади підвищують свою ефективність на 35%. Платформа One Digital Grid стає доступною для глобального ринку вже сьогодні, пропонуючи гнучкість між хмарними та локальними рішеннями.



Аналіз впровадження цифрових інструментів АІ в енергосистеми демонструє критичну необхідність переходу від пасивної до активної мережі. Згідно з розрахунками, інтеграція One Digital Grid дозволяє комунальним службам досягти чистого фінансового вигоду у розмірі 40 млн дол. при загальних бізнес-перевагах у 62 млн дол. за короткий термін. Окупність таких проектів у середньому становить лише 16 місяців, що є надзвичайно високим показником для енергетичного сектору. У той час як традиційні мережі втрачають ефективність через підключення тисяч нових джерел відновлюваної енергії, АІ-коригування мережевих моделей дозволяє усувати розбіжності між цифровою картою та реальним станом активів, знижуючи операційні ризики. Очікується, що до 2029 року більше половини провідних енергокомпаній світу перейдуть на подібні інтегровані платформи для управління зростаючим навантаженням від дата-центрів АІ.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI