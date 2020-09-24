Предварительная тренировка устраняет негативные последствия машинного обучения

24 сентября 2020 г., 15:15

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Главным недостатком подкреплённого обучения — метода, обеспечившего искусственному интеллекту победу над чемпионом мира в игре Го в 2016 г., является невозможность его применения к некоторым реальным сценариям. Так, в процессе самообучения компьютера методом проб и ошибок управлению системами климат-контроля, перепады температур могут оказаться недопустимо резкими.

Инженеры из Швейцарского Центра электроники и микротехнологии (CSEM) в статье для IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems предложили способ преодоления этого затруднения. Он заключается в предварительном обучении компьютера на очень упрощённых теоретических моделях. На эту фазу приходятся все экстремальные флюктуации машинного обучения. После того как алгоритм «перебесится» его переключают на реальные системы.

«Это похоже на изучение руководства для водителя перед тем, как завести автомобиль, — говорит Пьер-Жан Але (Pierre-Jean Alet), руководитель отдела исследований интеллектуальных энергетических систем в CSEM и соавтор данной работы. — На этом этапе предварительного обучения компьютеры создают базу знаний, на которую они могут опираться, чтобы не блуждать вслепую в поисках правильного ответа».

Инженеры CSEM успешно испытали свой метод на системе управления обогревом, вентиляцией и кондиционированием 100-комнатного здания.

Эта разработка может открыть новые горизонты для машинного обучения, расширив его использование на приложения, в которых большие колебания рабочих параметров могут обернуться значительными финансовыми последствиями или рисками безопасности.

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