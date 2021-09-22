Мировой foundry-рынок закроет очередной рекордный год

22 сентября 2021 г., 16:45

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По мнению исследователей из IC Inights, мировой полупроводниковый foundry-рынок выходит на очередной рекорд — по итогам 2021 г. его объем впервые преодолеет рубеж в 100 млрд долл.

На протяжении года активное развитие демонстрируют как компании категории «pure-play» (TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC), выпускающие чипы исключительно по заказам других компаний, так и IDM-компании в авангарде с Samsung и Intel.

Повышенным спросом пользуются чипы для сетевых продуктов и ЦОД, новые 5G-смартфоны, полупроводниковая начинка для роботов, самоуправляемых машин, систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря этому, ожидаемые общие продажи foundry в 2021 г. вырастут на 23 «YoY», до 107,2 млрд долл.

При сравнительно высокой среднегодовой позитивной динамике в пределах 11,6%, по итогам 2025 г. рассматриваемый рынок способен выйти на объем продаж в размере 151,2 млрд долл.

Компании категории «pure-play» увеличат общие продажи в 2021 г. на 24%, до 87,1 млрд долл. За период с 2020 по 2025 г. CAGR достигнет 12,2%, что приведет к увеличению продаж до 125,1 млрд долл. Таким образом, вклад «pure-play» в общий рынок возрастет с 81,2% в 2021 г., до 82,7% по итогам 2025 г.

Samsung, чьи внешние продажи подкрепляются заказами таких крупных клиентов, как Qualcomm, оставит за собой основную часть сегмента IDM. В целом это направление вырастет на 18%, до 20,1 млрд долл. По итогам 2025 г. ему под силу выйти на объем продаж в размере 26,1 млрд долл., что будет соответствовать среднегодовому росту в размере 9,0%.

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