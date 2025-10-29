DOT-Chain Defence буде розширено на 70% закупівель всіх дронів

29 октября 2025 г., 8:25

0

Tweet

Міністр оборони Денис Шмигаль разом з урядовою командою презентували Президенту України Володимиру Зеленському ключові результати роботи за 100 днів та наступні пріоритетні кроки.



Денис Шмигаль прозвітував про запуск механізму PURL та проведення трьох засідань «Рамштайн». Серед іншого – збільшення грантових програм для виробників зброї, збільшення фінансування бойових підрозділів та запровадження системи ситуаційної обізнаності Delta на всіх рівнях.



Серед останніх результатів Міністр оборони визначив запуск системи для обліку військовослужбовців та переведення між ЗСУ та НГУ.



«Ключовий пріоритет на наступні 100 днів — збільшити виробництво та постачання на фронт української зброї. Ключова увага на дрони. Далекобійні, перехоплювачі, FPV та інноваційні рішення», – зазначив Денис Шмигаль.



Очільник оборонного відомства України розповів про плани щодо запуску програми контрольованого експорту зброї. А також про запуск в повноцінну роботу Defence City та підтримку українських виробників.



Проєкт DOT-Chain Defence, акцентував Міністр оборони, буде розширено на 70% закупівель всіх дронів.



«Будемо розширювати цифрові продукти з особливою увагою до медичного супроводу. Продовжуємо щоденну роботу з партнерами, аби було більше інвестицій в наш ОПК і більше зброї тут і зараз. Цілі та завдання чітко визначені. Команда та ресурси для виконання цих завдань сформовані. Працюємо», – підкреслив Денис Шмигаль.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI