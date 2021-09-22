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Sony выпустила ультратонкий диктофон ICD-TX660

22 сентября 2021 г., 16:15
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Sony выпустила ультратонкий диктофон ICD-TX660

Представленный Sony новый ультратонкий компактный диктофон ICD-TX660 заключен в металлический корпус, при этом обладает минимальными габаритами и весом, легко помещаясь в нагрудном кармане пиджака. Среди преимуществ новинки стоит отметить функцию One-Push Recording, которая специально разработана для того, чтобы не упустить ничего важного. Она позволяет мгновенно, одним нажатием на кнопку, начать запись, даже если диктофон был выключен. LED-индикатор поможет быстро без лишних усилий убедиться, что запись активирована.

Пользователь может легко найти важные разделы встречи, семинара или лекции, используя Time Jump — быстрый поиск фрагментов для воспроизведения. Это дает возможность пропускать каждые 10% от общего времени воспроизведения записи.

Модель оснащена улучшенным цифровым стереомикрофоном для подавления фонового шума на 50% без ущерба для чувствительности записывающего устройства.

OLED-дисплей диктофона на 41% больше, чем у предыдущего поколения устройств компании, что позволяет при необходимости следить за таймингом, статусом записи и зарядом батареи. Также для большого комфорта использования ICD-TX660 оснащен универсальным USB Type-C портом для подключения к другим устройствам.

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