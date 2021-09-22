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Квартальная выручка SentinelOne подскочила на 121%, но акции упали

22 сентября 2021 г., 17:15
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Акции провайдера кибербезопасности SentinelOne несколько снизились после того, как компания сообщила о смешанных результатах в своем первом отчете после выхода на биржу в июне.

За прошедший квартал выручка SentinelOne подскочила на 121% по сравнению с прошлым годом до 45,8 млн долл. Компания зафиксировала убыток без учета таких затрат, как компенсация акциями в размере 45 млн долл. или 38 центов за акцию.

Аналитики прогнозировали выручку в размере 40,37 миллиона долларов и убыток в 20 центов на акцию.

Общее количество клиентов компании за год выросло на 75% до 5 400. Скорректированная валовая прибыль составила 62%, что немного ниже 64% год назад.

Количество клиентов с ARR более 100 000 долл. выросло на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 345.

«Мы стремимся защитить наших клиентов и наш образ жизни от кибератак во все более цифровом обществе», - говорится в заявлении Томера Вайнгартена (Tomer Weingarten), соучредителя и главного исполнительного директора SentinelOne. «Кибербезопасность должна быть автономной - это то, что мы предлагаем клиентам. Решения должны работать с большей скоростью, большим масштабом и более высокой точностью, чем те, которые существуют сегодня».

Стоит отметить, что капитализация этого нового игрока сегмента безопасности сейчас составляет 16,93 млрд, что на треть выш по сравнению с моментом выхода компании на IPO в середине лета.

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