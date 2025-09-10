Мінцифра запускає державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

10 сентября 2025 г., 13:25

+11

Міністерство цифрової трансформації України запускає єдине вікно AI-ініціатив – першу державну онлайн-платформу, яка поєднує всі ключові AI-проєкти, корисні документи, актуальні новини та можливості у сфері штучного інтелекту.

Цей сайт стане єдиною точкою доступу, де громадяни, бізнес, громадські організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери зможуть отримувати актуальну інформацію про державні ініціативи у сфері AI та долучатися до них.

На сайті кожен матиме доступ до актуальних рекомендацій, корисних інструментів та практичних посібників з використання AI в різних сферах. А також зможе долучитися до провідного комітету з AI при Мінцифрі, зокрема, взяти участь у формуванні стратегії з AI до 2030 року, ознайомитися з компаніями, що долучилися до регулювання AI та дізнатися про AI-ком'юніті в Україні.

Водночас платформа дає можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox вони зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої AI-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.

Вебсайт розроблено за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK Digit), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev.

