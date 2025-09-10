Прискорювачі вводу-виводу d-Matrix JetStream забезпечують наднизьку затримку для масштабного виведення AI-висновків

10 сентября 2025 г., 14:45

0

Tweet

Компанія d-Matrix оголосила про розширення свого портфеля AI-продуктів за допомогою d-Matrix JetStream, спеціально розробленої карти вводу-виводу, яка забезпечує провідну в галузі обробку даних на рівні центрів обробки даних. Зараз мільйони людей користуються послугами AI, а також зростає популярність агентного AI, міркування та мультимодального інтерактивного контенту, тому увага галузі швидко переходить від навчання моделей до впровадження AI з наднизькою затримкою для багатьох користувачів.



У поєднанні з прискорювачами d-Matrix Corsair та програмним забезпеченням d-Matrix Aviator прискорювачі вводу-виводу JetStream можуть масштабуватися до найсучасніших моделей, що перевищують 100 млрд параметрів, забезпечуючи в 10 разів вищу швидкість, в 3 рази кращу економічну ефективність та в 3 рази вищу енергоефективність, ніж рішення на базі GPU. Додавання JetStream до портфеля продуктів компанії робить d-Matrix одним з небагатьох постачальників інфраструктури штучного інтелекту, що пропонує повну платформу, яка охоплює обчислення, програмне забезпечення та мережі.



«Мережа JetStream з'являється в той час, коли штучний інтелект стає мультимодальним, а користувачі вимагають надшвидких рівнів інтерактивності», — сказав Сід Шет (Sid Sheth), співзасновник і генеральний директор d-Matrix. «Завдяки JetStream, а також нашій раніше анонсованій платформі обчислювальних прискорювачів Corsair, d-Matrix прокладає шлях до масштабованості та надзвичайної швидкості штучного інтелекту».



Зазначено, JetStream — це прозоре мережеве рішення, оптимізоване для прискорювачів d-Matrix Corsair. NIC JetStream, упаковані в стандартний формат PCIe і сумісні з готовими комутаторами Ethernet, легко розгортаються в наявних центрах обробки даних, що виключає необхідність дорогої заміни інфраструктури.





NIC JetStream — це повнорозмірні карти PCIe Gen 5, що забезпечують максимальну пропускну здатність 400 Гбіт/с. Зразки вже доступні, а повне виробництво очікується до кінця року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI