Acer TravelMate X4 14 AI – новий бізнес-ноутбук для підтримки малих і середніх підприємств та гібридних команд

На виставці IFA 2025 компанія Acer представила серію комерційних продуктів для продуктивної роботи сучасного рівня. Зокрема було презентовано ПК Acer TravelMate X4 14 AI з підтримкою Copilot+ і три нові моделі в екологічній серії проєкторів Vero: Acer Vero XL2320p, Vero XL2521 та Vero SL2520n.



«Зі зростанням ролі штучного інтелекту в сучасних бізнес-процесах малі й середні компанії усе більше потребують пристроїв з інтегрованими інтелектуальними інструментами, надійною безпекою та мобільністю, – зазначив Джеймс Лін, генеральний менеджер підрозділу ноутбуків Acer. – TravelMate X4 14 AI було створено саме для цього: завдяки новітнім процесорам Intel Core Ultra та підтримці Copilot+ він пропонує професіоналам легкий і водночас міцний пристрій, який допомагає підвищити продуктивність і співпрацювати з колегами з будь-якого місця».



«Acer TravelMate X4 14 AI демонструє переваги поєднання сучасного обладнання з передовими процесорами. Потужність, розширені можливості безпеки й унікальні AI-функції роблять його ідеальним вибором для сучасних професіоналів, які прагнуть перейти на ПК, ключовими якостями якого є мобільність і потужність. Разом з Acer ми змінюємо уявлення про те, чого сучасні працівники можуть очікувати від комп’ютерів на базі Windows 11», – заявив Марк Лінтон, віцепрезидент підрозділу Windows + Devices, Microsoft.



Створений для малого та середнього бізнесу і мобільних професіоналів, TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) – це стильний і захищений ноутбук бізнес-класу з підтримкою функцій AI. Його оснащено процесором Intel Core Ultra 7 258V із загальною продуктивністю до 115 TOPS, модулем пам’яті LPDDR5X місткістю до 32 ГБ і PCIe-сховищем до 1 ТБ, що гарантує плавну роботу в багатозадачному режимі. Ноутбук на базі Windows 11 Pro підтримує роботу Copilot+2 та відповідні можливості, зокрема Recall (ознайомлювальна версія), Click to Do, покращений пошук у Windows, Cocreator у Microsoft Paint та Live Captions для багатомовного перекладу в реальному часі.



Пристрій важить 1,27 кг і має товщину 15,9 мм, що робить його вибором для тих, хто часто подорожує та працює віддалено. Створений відповідно до стандартів міцності MIL-STD 810H, цей ноутбук здатен витримувати вібрації, високу вологість й екстремальні температури, тож стане надійним супутником у подорожах. Завдяки стильному дизайну пристрій із підтримкою функцій AI справить враження у будь-якому офісному просторі чи на бізнес-зустрічі.



14-дюймовий дисплей WUXGA зі співвідношенням сторін 16:10 забезпечує достатньо робочого простору, а опціональна OLED-панель із піковою яскравістю 500 нітів відтворює насичені кольори й має сертифікацію TÜV Rheinland Low Blue Light (апаратне рішення) для кращого захисту зору. Технології Acer PurifiedView 2.0 і Acer PurifiedVoice 2.0 разом із динаміками DTS:X Ultra Audio гарантують чистоту звуку й чіткість зображення під час відеоконференцій.



Цей бізнес-ноутбук відповідає стандартам сертифікації TCO4 і включає функції безпеки для захисту даних та інформації на екрані. Acer UserSensing 2.0 дозволяє вбудованому датчику відстані гасити, а потім і блокувати екран, коли користувач відходить від нього. А Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 забезпечують стабільне підключення для потокових трансляцій, відеоконференцій без затримок і швидкої передачі файлів. Для гнучкості підключення ноутбук оснащено двома портами Thunderbolt 4, а також портами USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 і Gigabit Ethernet.



Acer Vero XL2320p, Vero XL2521 та Vero SL2520n – лазерні проєктори без ртуті, орієнтовані на екологічність і тривале використання. З ресурсом роботи до 30000 годин і на 40% меншим енергоспоживанням у порівнянні з традиційними ламповими моделями, ці проєктори допомагають знизити загальну вартість володіння, водночас забезпечуючи стабільну продуктивність. Короткофокусний проєктор Vero SL2520n може створювати зображення діагоналлю 100 дюймів із відстані 1,1 м, що робить його відмінним рішенням для приміщень з обмеженим простором.



Усі проєктори мають однаково високі показники потужності: завдяки роздільній здатності Full HD та яскравості 4000 ANSI люменів вони створюють кришталево чисте й разючо контрастне зображення. Пристрої підтримують проєкцію на 360 градусів, портретний режим і розширене 2D- та 4-кутове коригування трапеції, що дозволяє адаптуватися до будь-якого простору чи сценарію. Ступінь захисту від пилу IP6X і можливість роботи 24/7 гарантують стабільність навіть у складних умовах, а колірне охоплення 93% Rec.709 і контрастність 50000 : 1 забезпечують реалістичність відтворюваного зображення. Для покращення якості перегляду передбачено вбудовані динаміки потужністю 15 Вт і спеціальні режими для розваг: футбольний режим у серії Vero XL2 та гольф-режим у Vero SL2520n. Модель SL2520n оснащено власними роз’ємами Ethernet, і всі три проєктори мають по два HDMI-порти для гнучкого підключення.



Залишаючись вірними екологічним цінностям Acer, розробники оснастили всі три проєктори Vero корпусами, які на 50% складаються з переробленого пластику. Окрім того, упаковка пристроїв на 100% підлягає перероблюванню, що підкреслює відданість компанії принципам сталого розвитку.



Ноутбук Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) надійде в продаж в Україні в жовтні за початковою ціною 43399 грн.



Проєктор Acer Vero XL2320p надійде в продаж в Україні в січні 2026 року за початковою ціною 33699 грн.



Проєктор Acer Vero XL2521 надійде в продаж в Україні в січні 2026 року за початковою ціною 43399 грн.



Проєктор Acer Vero SL2520n надійде в продаж в Україні в січні 2026 року за початковою ціною 57799 грн.

