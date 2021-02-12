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Microsoft расширила линейку беспроводных аксессуаров

12 февраля 2021 г., 11:22
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Компания Microsoft представила линейку периферийных аксессуаров для продуктивной работы.

Как отмечается, мышь Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse предлагает пользователям эргономичную конструкцию, беспроводное подключение и материалы премиум-класса, а две программируемые кнопки и дискретная прокрутка позволяют оптимизировать рабочий процесс и комфортно работать с ней весь день.

Эргономичная конструкция способствует нейтральному положению руки и снижению её напряжения.

Увеличенный срок службы батарей позволяет держать заряд до 15 месяцев (может варьироваться в зависимости от пользователя и вычислительных условий).

Мышь можно связать с тремя устройствами и легко переключаться между ними.

Мягкий и удобный упор для большого пальца обеспечивает дополнительный комфорт и естественное положение руки (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях).

Плавная, точная прокрутка и комфортная навигация на различных поверхностях достигаются за счёт алюминиевого колеса прокрутки, тефлонового основания и точного датчика отслеживания (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях).

Подчеркивается, что среди основных преимуществ модели Microsoft Designer Compact Keyboard – современный и компактный дизайн, выделенная клавиша экспрессивного ввода, открывающая быстрый доступ к эмодзи и специальным символам, и возможность связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними.

В постоянной работе с цифрами отличным дополнением к Microsoft Designer Compact Keyboard станет интеллектуальная и компактная вспомогательная клавиатура Microsoft Number Pad - помимо основного цифрового блока клавиатура оснащена клавишей быстрого вызова калькулятора, а также возможностью добавления часто используемых символов и сложных макросов для конкретных приложений.

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