SAP приобретает AppGyver, пионера безкодовой разработки

12 февраля 2021 г., 10:15

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Компания SAP официально объявила о приобретении AppGyver Oy, одного из пионеров в в области так называемой разработки no-code, которая позволяют пользователям, не имеющим навыков программирования, создавать приложения для Интернета и мобильных устройств.



Финансовые условия сделки не разглашаются.



Как отмечается, благодаря приобретению SAP может улучшить адаптацию среди клиентов и партнеров своих ИТ-систем к их конкретным задачам.



Решения AppGyver станут частью платформы SAP Business Technology Platform. Они расширят предложение SAP в области анализа бизнес-процессов и станут дополнением к предложению SAP low-code, предоставляемому партнером Mendix Tech BV (входящим в Siemens AG).



«AppGyver поможет нам расширить возможности разработки приложений без кода и создать комплексное предложение в этой области», - заявил Майкл Вайнгартнер (Michael Weingartner), президент SAP Business Technology Platform Core. «В будущем мы сможем предложить полный спектр простых и интегрированных инструментов разработки приложений, которые позволят клиентам, партнерам и нашим собственным командам упростить автоматизацию процессов и улучшить опыт пользователей приложений SAP. Добавляя решения AppGyver к нашим собственным возможностям разработки, мы упрощаем создание рабочих процессов, форм, RPA».



Приобретение AppGyver расширит возможности нового предложения SAP - пакета RISE with SAP, ключевыми компонентами которого являются платформа бизнес-технологий SAP и аналитика бизнес-процессов. Новое предложение помогает компаниям проводить комплексные преобразования бизнеса, которые делают их более устойчивыми, гибкими и интеллектуальными.



AppGyver Oy разрабатывает платформу разработки приложений без использования кода. Как отмечается, компания предлагает мощную визуальную среду разработки, удобную и понятную пользователям, не имеющим навыки программирования. Этот инструмент позволяет им создавать эффективные приложения, которые можно легко настроить и которые без проблем работают во всех операционных системах - без написания единой строчки кода.



Компания AppGyver, основанная в 2010 году, со штаб-квартирой в Хельсинки имеет в штате 18 сотрудников.

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