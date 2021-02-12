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За год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросло втрое

12 февраля 2021 г., 11:55
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За год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросло втрое

Оператор связи «Vodafone Украина» проанализировал, как изменились предпочтения бизнес клиентов за время пандемии коронавируса. С начала локдауна компания отмечает устойчивый рост подключений новых корпоративных клиентов – на 25% по сравнению с 2019 г. В этот период наметилась устойчивая тенденция увеличения потребления услуг, основанных на работе с данными.

Топ-3 популярных среди бизнес клиентов услуг 2020 г.:

  • Big Data – Vodafone Analytics и Big Data Scoring;
  • Бизнес-рассылки;
  • IoT Monitor.

Big Data

За прошедший год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросло почти в три раза.

Услуга Vodafone Analytics позволяет описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like, получить точную геоаналитику. Big Data Scoring – это решение, позволяющее выявлять и предотвращать потенциальные мошеннические действия, а также определять склонность клиентов к приобретению продуктов: прогнозирование спроса, модель оттока клиентов и пр.

Бизнес рассылки

Услуга, позволяющая компаниям информировать своих клиентов о новостях, акциях, услугах, платежах, транзакциях и обновлениях статуса. Спрос на эту услугу в 2020 г. вырос на 20%.

Vodafone IoT Monitor

Услуга IoT Monitor, запущенная в 2020 г., уже успешно реализована в более чем 150 кейсах с бизнес клиентами. Это система для удаленного управления М2М SIM-картами через персональный кабинет. С помощью системы можно контролировать работу своих М2М SIM-карт (активна/ не активна), настраивать информирование и множество параметров пользования, например, настраивать оповещение о состоянии SIM-карт: потере связи, достижении лимита трафика, попытке использовать SIM-карту в стороннем устройстве.

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