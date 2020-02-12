12 февраля 2020 г., 11:45

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Небольшой репортаж с глобального саммита Microsoft Ignite 2020 Tour в Дубаи. Кто не в курсе – это такая облегченная версия Microsoft Ignite, проходившего в США в ноябре 2019 г. в течение пяти дней, а в данном случае – его сократили до двух дней.

Собственно – это такая небольшая выставка «достижений и предпочтений» Microsoft и партнеров, а также – различные доклады. Темы настолько всевозможные, что для меня, честно говоря, не нашлось ни одного интересного доклада. Все больше доклады базового уровня – типа, «основы инфраструктуры в Azure», «основы безопасности в Azure» или совсем в другую степь – разработка и все больше – всякие там AI…

Вот реально, не встречал пока ни одного заказчика, который просил бы с AI помочь, все больше по IaaS задачи. Потому – сижу в офисе (Microsoft Ignite проходит через дорогу) и жду времени своего доклада – буду рассказывать про ту самую миграцию подписок в Azure – кто еще не читал – рекомендую заглянуть и почитать первую часть поста про миграцию подписок Pay-as-You-Go/EA в CSP – http://bit.ly/39qvo2U.

Сам стенд Microsoft как раз и демонстрирует современные маркетинговые усилия Microsoft – какие темы сейчас проталкиваются в массы, и, самое главное – по обилию людей возле того или иного стенда – можно оценить реальную заинтересованность народа в конкретных технологиях. И да – самый оживленный стенд Microsoft – это Microsoft 365 – куда еще податься простым админам, которых просто «выталкивают в облака», хотя им и с локальным управлением рабочими местами вполне хорошо жилось.

И, в отличие от прошлого раза, на этом Microsoft Ignite на стенде можно было увидеть новинки «железа» от Microsoft – всю (почти всю – без новинок типа Duo/Neo) серию устройств Surface. Был и новомодный разрекламированный Microsoft Surface Pro X – который на ARM процессоре и с «полноценной» Windows 10 x32. Пользуясь абсолютной беспечностью сотрудников на стенде и методами социальной инженерии – я получил его на часик в свое распоряжение (с админскими правами) и немного погонял в тестах…

Что вам таки сказать за Surface Pro X? – это отдельная тема для разговора – все не так хорошо, как было на презентации, начиная с того, что устройство в массовом производстве выглядит совсем не так, как в рендерах на видео, а с производительностью и совместимостью – вообще печалька – Microsoft, похоже, наступил еще раз на теже грабли, что и с первым Microsoft Surface на ARM почти 10 лет тому. Так что смотрите отдельное видео на днях с обзором Microsoft Surface Pro X у меня на канале.

Microsoft Ignite 2020 Tour

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