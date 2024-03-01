Micron поставила найкомпактніший UFS-пакет з поліпшеною версією UFS 4.0

1 марта 2024 г., 11:35

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Компанія Micron Technology оголосила про початок постачань кваліфікаційних зразків удосконаленої версії мобільного рішення Universal Flash Storage (UFS) 4.0 з фірмовими функціями вбудованого програмного забезпечення в найкомпактнішому у світі корпусі UFS розміром 9x13 мм. Рішення UFS 4.0, створене на основі вдосконаленої 232-шарової 3D NAND, що має місткість до 1 ТБ, забезпечує кращу у своєму класі продуктивність і комплексні інновації, даючи змогу швидше працювати з флагманськими смартфонами.



UFS 4.0 від Micron прискорює роботу з великими обсягами даних, забезпечуючи швидкість послідовного читання до 4300 МБ/с і послідовного запису до 4000 МБ/с, що вдвічі вище, ніж у попередніх поколінь. Завдяки такій швидкості користувачі зможуть швидше запускати свої улюблені додатки для підвищення продуктивності, творчості та розвитку штучного інтелекту. Великі мовні моделі в додатках генеративного AI завантажуються на 40% швидше, що забезпечує більш плавну взаємодію з цифровими AI-компаньйонами.



"Новітнє рішення UFS 4.0 від Micron забезпечує продуктивність зберігання даних світового класу та зниження енергоспоживання в найкомпактнішому у світі корпусі UFS", - каже Марк Монтьє, генеральний директор і корпоративний віцепрезидент підрозділу Micron з мобільного бізнесу. "UFS 4.0 від Micron, доповнена передовим вбудованим програмним забезпеченням, що дає змогу смартфонам працювати як нові, підіймає планку для мобільних систем зберігання даних, забезпечуючи підвищену продуктивність, гнучкість і масштабованість для прискорення поширення смартфонів із підтримкою штучного інтелекту".



Представивши в червні минулого року рішення UFS 4.0 у корпусі 11x13 мм, Micron зменшила займану площу для свого рішення UFS 4.0 і тепер пропонує найкомпактніший у світі корпус керованої NAND розміром 9x13 мм. Значна економія місця призвела до оптимального розміру для складних і ультратонких смартфонів нового покоління і дала змогу виробникам звільнити більше площі для встановлення більш місткого акумулятора. У поєднанні з 25-відсотковим збільшенням енергоефективності рішення ці переваги дають змогу подовжити час автономної роботи користувачів навіть під час використання таких енергомістких функцій, як штучний інтелект, доповнена реальність, ігри та мультимедійні додатки.



Цей запуск ґрунтується на тому, що торік Micron прискорила і налагодила великосерійне виробництво накопичувачів UFS 4.0 з такими оновленнями вбудованого ПЗ, як:



High-Performance Mode (HPM): Ця фірмова функція оптимізує продуктивність під час інтенсивного використання смартфона завдяки пріоритету критично важливих завдань над фоновими. У результаті швидкість запуску декількох додатків збільшується більш ніж на 25% завдяки вдвічі швидшому доступу до сховища під час інтенсивного використання.



Оновлення однією кнопкою (OBR): OBR дає змогу споживачам довше користуватися максимальною продуктивністю своїх пристроїв завдяки автоматичному очищенню та оптимізації даних, щоб смартфони могли продовжувати працювати в новому режимі. Користувачі отримають переваги від вищої продуктивності читання/запису, що призведе до прискорення запуску застосунків на 10%, швидкого доступу до камери та безперебійної роботи в режимі багатозадачності.



Zoned UFS (ZUFS): Micron UFS 4.0 тепер дає змогу хосту вказувати різні зони, в яких можуть зберігатися дані, підвищуючи корисність пристрою з плином часу. Підхід ZUFS знижує посилення запису, щоб максимізувати кінцеву кількість циклів даних, які пристрої можуть програмувати та стирати без зниження продуктивності, що в кінцевому підсумку подовжує термін служби смартфона і дає змогу довше зберігати пристрої як нові.



Micron поставляє зразки оновленої UFS 4.0 місткістю 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Такі великі об'єми відкривають переваги штучного інтелекту, даючи змогу флагманським смартфонам вміщати всі дані, що аналізуються і генеруються штучними помічниками на пристроях, а також бібліотеки фотографій користувачів, що зростають, забезпечуючи більшу безпеку порівняно з хмарою. Завдяки локальному зберіганню всіх даних користувачі отримують постійний доступ до своїх особистих даних і потужних функцій штучного інтелекту навіть в автономному режимі або в місцях з нестабільним зв'язком.

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