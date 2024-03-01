Очікується, що світове виробництво серверів зросте на 2,05% у 2024 році, а на АІ-сервери прийдеться 12,1%

1 марта 2024 г., 12:25

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TrendForce підкреслює, що основний імпульс поставок серверів в цьому році залишається за американськими хмарними операторами. Однак через стабільно високу інфляцію та підвищені витрати на корпоративне фінансування, що обмежують капітальні витрати, загальний попит ще не повернувся до рівня зростання, що був до пандемії.



За оцінками аналітиків, глобальні поставки серверів досягнуть приблизно 13,654 млн одиниць у 2024 р., що приблизно на 2,05% більше, ніж було торік. Тим часом ринок продовжує зосереджуватися на розгортанні серверів для АІ, частка поставок яких оцінюється приблизно у 12,1%.



Очікується, що найвищі темпи зростання серед виробників продемонструє компанія Foxconn, річний приріст якої складе близько 5-7%. Це зростання включає такі значні замовлення, як платформа Dell 16G, AWS Graviton 3 і 4, Google Genoa і Microsoft Gen9. Що стосується замовлень на АІ-сервери, Foxconn досягла значних успіхів у співпраці з Oracle, а також отримала кілька замовлень від AWS.



За прогнозами, Inventec матиме другий найвищий темп зростання, з оціночним щорічним приростом близько 3%. В той час як цього року спостерігається тенденція до зменшення замовлень основних виробників серверів, замовлення гіперскейлерів збільшується. За рахунок AWS Graviton 3 і 4, а також замовленнями Google Milan та Genoa, причому очікується, що Google Bergamo почне розгортання в другій половині року. На додаток до попиту з боку північноамериканських CSP, очікується високий попит з боку китайських компаній, таких як ByteDance. Очікується, що поставки АІ-серверів від Inventec в цьому році зростуть двозначними темпами і складуть близько 10-15% від загального обсягу поставок.



Очікується, що темпи зростання поставок серверів компаніями Quanta Computer та Supermicro залишаться незмінними в порівнянні з минулим роком. Перший з цих виробників стикається з кількома невизначеностями, найбільш значними з яких є суттєве скорочення замовлень серверів загального призначення від Meta в першій половині року та зменшення попиту на платформи Intel з боку Google, яка перевела свою увагу на AMD. Очікується, що цього року Quanta досягне кращих результатів у постачанні серверів для АІ. І це станеться завдяки замовленням від північноамериканських хмарних операторів, таких як Microsoft і AWS, причому темпи зростання поставок серверів для АІ також досягають двозначних чисел.



Цього року Supermicro зосередиться на зростанні поставок АІ-серверів, маючи потенціал подвоїти свої поставки в цьому сегменті. Однак відсутність значного відновлення сегменту серверів загального призначення означає, що узагальнений рівень поставок, швидше за все, залишиться стабільним. Високорівневі сервери Supermicro для штучного інтелекту, включаючи такі моделі, як HGX, в основному використовуються в Європі і США у центрах обробки даних не з першої десятки, таких як CoreWeave та Tesla. Компанія також активно розширює свої зусилля для отримання замовлень на АІ від таких клієнтів, як Apple і Meta.



Очікується, що у 2024 році поставки АІ-серверів від ODM будуть значними - в основному внаслідок замовлень з північноамериканських хмарних дата-центрів. При цьому темпи зростання і частка ринку таких систем, як очікується, досягнуть двозначних цифр. Однак зростання китайських клієнтів, швидше за все, зіткнеться з обмеженнями через американські обмеження. Особливо очікується значне збільшення поставок серверів, оснащених передовими чипами для навчання АІ, такими як серія H від NVIDIA або MI від AMD.

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