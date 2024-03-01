За два минулих роки в Україні було побудовано потужностей «зеленої» енергетики на понад 650 МВт

1 марта 2024 г., 10:25

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Кабінет Міністрів України підтримав постанову «Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ». Документ розроблено командою Міненерго спільно з НКРЕКП. Його реалізація сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових «зелених» потужностей навіть в умовах війни.



«Попри колосальні пошкодження та втрату потужностей, яких зазнала «зелена» енергетика з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, за 2022 - 2023 роки в Україні було побудовано понад 650 додаткових МВт потужностей ВДЕ. Запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, - це ще один крок до розбудови «зеленої» енергетики в Україні», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.



Постановою передбачено: затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження.



Зазначається, що впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України, адже споживачі електричної енергії матимуть можливість підтвердити її походження з ВДЕ та екологічну цінність (обсяг викидів СО2, яких вдалось уникнути). Також це дозволить промисловим підприємствам довести, що їхні товари були вироблені з чистої енергії та відповідно підвищити конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку.

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