Micro Focus расширила возможности машинного обучения в новой версии Vertica

1 апреля 2020 г., 12:31

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О магистральном апгрейде своей аналитической платформы во вторник сообщила принадлежащая Micro Focus International компания Vertica. Анонс сделан в преддверии ежегодной пользовательской конференции Vertica Big Data Conference 2020, которая в этом году из-за пандемии будет проведена полностью в цифровом формате.

Vertica, это хорошо известная в сообществе Big Data платформа колоночного хранения, которую Micro Focus купила у Hewlett-Packard Enterprise в 2017 г. Она обеспечивает высокую готовность данных петабайтного уровня и очень быструю обработку запросов в интенсивных сценариях использования.

Новая редакция, Vertica 10, дополнилась функциями, нацеленными на улучшение машинного обучения. Также добавлена поддержка вариантов хранения в Google Cloud Platform и Hadoop Distributed File System для Vertica in Eon Mode — версии продукта, ориентированной на эластичные вычисления и масштабируемое хранение в облаке.

«В течение многих лет многие организации успешно накапливали огромные объемы данных, но теперь им сложно извлекать из них сведения о деловых возможностях, чтобы реализовать концепцию датацентричного управления, — сказал Колин Махони (Colin Mahony), старший вице-президент и генеральный менеджер Vertica в Micro Focus. — Vertica 10 расширяет возможности унифицированной аналитической стратегии на растущие хранилища данных, комбинации облачных, локальных и гибридных сред, а также решает насущные задачи масштабного внедрения машинного обучения».

Vertica 10 предлагает глубокую интеграцию с платформой машинного обучения TensorFlow и языком программирования Python, поддерживает возможность обучения без наставника и стандартный формат модели PMML. Благодаря этому аналитики данных cмогут сочетать знакомые им инструменты с Vertica, что позволит им использовать значительно более крупные массивы данных для улучшения точности и воспроизводимости моделей машинного обучения.

Клиенты Micro Focus смогут получить Vertica 10 в ближайшие несколько недель.

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