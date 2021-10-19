Google анонсировала Distributed Cloud, обновления облачных служб аналитики и ИИ

19 октября 2021 г., 10:15

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Несмотря на продолжающуюся облачную трансформацию бизнеса, всё ещё существует много корпоративных приложений, которые нельзя перенести в публичное облако из-за опасений по поводу соответствия, независимости данных, из-за необходимости низкой задержки и множества других причин. На прошлой неделе Google запустила полностью управляемый сервис Google Distributed Cloud (GDC), который позволяет таким приложениям оставаться локальными, но в то же время, использовать все преимущества Google Cloud.

Новое предложение, представленное на мероприятии Google Cloud Next ’21, комбинирует программное и аппаратное обеспечение, расширяя инфраструктуру Google Cloud на клиентские ЦОД и периферию сети. Благодаря этому, локальные приложения можно запускать с теми же программными интерфейсами, плоскостями управления, оборудованием и инструментами, которые используются с приложениям и службам Google.

Таким образом, GDC можно считать ответом поискового гиганта на сервисы Azure Stack и AWS Outposts, расширяющие облака Azure и AWS на собственные датацентры клиентов.

Анонсированная в прошлый вторник ознакомительная версия GDC Edge дает клиентам возможность запускать свои приложения в более 140 локациях Google Edge. На первую половину следующего года запланирован выход превью Google Distributed Cloud Hosted — ещё более безопасное предложение, для которого не требуется подключение к Google Cloud.

Локально сервис GDC, базирующийся на платформе Google Anthos, запускается с системами таких компаний, как Dell, HPE, Cisco и NetApp. «Мы — единственный поставщик облачных услуг, который дает клиентам возможность независимо масштабировать вычисления и хранилище», — утверждается в блоге Google.

Среди прочих анонсов Google Cloud Next ’21: пакет инструментов Intelligent Products Essentials для внедрения производителями в свои продукты ИИ на основе сервисов Google; превью унифицированного движка аналитики больших данных, Apache Spark, в Google Cloud; общедоступность BigQuery Omni, позволяющего анализировать данные в Google Cloud, AWS и Azure; Vertex AI Workbench, объединяющий службы данных Dataproc, BigQuery, Dataplex и Looker для построения моделей машинного обучения с едиными пользовательским интерфейсом и API.

Финальным анонсом Google стал предварительный запуск Google Earth Engine в Google Cloud. Он делает более 50 петабайт подробных спутниковых снимков и геопространственных данных Google доступными для «анализа планетарного масштаба», сообщила компания.

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