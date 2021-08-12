Kyligence обновила самонастраивающуюся платформу ускорения аналитики

12 августа 2021 г., 14:35

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Фирма Kyligence, разработчик аналитического решения на базе распределённого хранилища данных с открытым исходным кодом Apache Kylin, 10 августа анонсировала новую версию самонастраивающейся платформы ускорения аналитики. Это уже второе крупное обновление данной платформы в текущем году после январского релиза Kyligence 4.0.

На данный момент Kyligence Cloud 4.5 со встроенной открытой OLAP-БД, ClickHouse, проходит бета-тестирование. Общедоступной в Microsoft Azure и AWS она станет в конце августа, а вскоре после этого должна добавится поддержка Google Cloud Platform.

Kylin использует концепцию «кубов данных» — многомерных представлений, популярных в бизнес-аналитике. Это ПО выборочно извлекает записи из базы данных, выполняет вычисления и сохраняет результаты в распределённых агрегированных индексах, которые можно запрашивать без обработки всей базы данных.

По информации компании Kyligence, обучаемые алгоритмы выявляют часто используемые наборы данных, на базе которых создаётся слой предварительно вычисленных результатов. Обычно он может удовлетворить около 95% всех запросов менее, чем за одну секунду. Используя структуру, называемую сегментами, ПО Kyligence обновляет изменённые данные, не перестраивая сам куб.

Kyligence Tiered Storage — это новый, полностью облачный способ развёртывания, обслуживания и ускорения различных типов запросов с помощью единого механизма мультимодальной аналитики. По словам компании, это новшество устраняет необходимость развертывания в клиентских конвейерах нескольких различных аналитических движков, сокращая как капитальные затраты, так и эксплуатационные расходы.

Вместе, ClickHouse и Tiered Storage делают возможным выполнение исследований «на лету» (ad hoc): запрашивая данные, которые не были проиндексированы Kylin и сохранены в предварительно вычисленном OLAP-кубе. По словам Kyligence, такие результаты возвращаются медленнее, чем по агрегированным индексам, тем не менее время отклика на запросы, которые раньше занимали 10-15 минут, сокращается до 15-20 секунд.

Поддержка данных в реальном времени добавлена в Kyligence Cloud 4.5 путём интеграции с платформой распределенной потоковой передачи событий Kafka. Пользователи могут создавать запросы, объединяющие как потоковые, так и исторические данные.

Унифицированный семантический уровень позволяет клиентам использовать предпочитаемые ими инструменты визуализации без необходимости углубляться в базовый механизм вычислений и хранения. В новом релизе семантический уровень расширен на поддержку системы визуализации данных Microsoft Power BI.

Kyligence также выпустила комплект разработки программного обеспечения. Клиенты могут использовать его для добавления собственных источников данных, помимо встроенных —облака данных компании Snowflake, реляционных баз данных и хранилищ AWS S3.

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