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Xerox заявила об отзыве предложения по выкупу акций HP

1 апреля 2020 г., 13:15
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Xerox заявила об отзыве предложения по выкупу акций HP

Компания Xerox официально сообщила о том, что отказывается от дальнейших попыток нацеленных на приобретение HP.

Руководство компании, в опубликованном обращении, заявило, что по прежнему считает, что выдвинутое несколько раз предложение по покупке активов HP и создание объединенной компании было бы оптимальным для акционеров каждой из сторон. Однако в сложившейся ситуации на мировом рынке, вызванной пандемией коронавируса, в Xerox сочли не целесообразным продолжать процесс по слиянию.

Напомним, что Xerox на протяжение после пяти месяцев трижды предпринимала попытки приобрести HP, которая заметно больше ее и по капитализации, и по обороту. Последнее заявление по поглощению было в ультимативной форме и базировалось на идее сменить руководство покупаемой компании, а затем провести, так называемый, вариант враждебного поглощения.

HP пыталась успокоить акционеров, объявив о трёхлетнем стратегическом плане, предусматривающим возвращение им 16 млрд долл. к 2022 г.

В начале марта Xerox предлагала 24 доллара за каждую акцию HP в комбинации — $18,40 и 0,149 акции Xerox. Свой первый подход к сделке Xerox сделала в ноябре прошлого года, тогдашнее её предложение было 22 долл. за акцию. Сумма сделки на пике доходила до 30 млрд долл.


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