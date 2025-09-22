MediaTek Dimensity 9500 — нова флагманська мобільна платформа

22 сентября 2025 г., 17:35

Компанія MediaTek оголосила про запуск своєї найсучаснішої мобільної платформи: MediaTek Dimensity 9500. Встановлюючи нові стандарти в галузі вбудованого AI, ігор консольного рівня та енергоефективності, MediaTek Dimensity 9500 розроблена для посилення наступної хвилі флагманських 5G-смартфонів.



MediaTek Dimensity 9500 використовує архітектуру центрального процесора третього покоління All Big Core, поєднуючи ультраядро з тактовою частотою 4,21 ГГц, три преміум'ядра і чотири високопродуктивних ядра, з чотирисмуговим сховищем UFS 4.1. Ця конструкція забезпечує до 32% вищу продуктивність одного ядра і на 17% вищу багатоядерну продуктивність порівняно з попереднім поколінням, тоді як ультраядро досягає до 55% меншого енергоспоживання при піковій продуктивності, надаючи користувачам довший час автономної роботи та більшу продуктивність. Dimensity 9500 також на 30% енергоефективніша під час багатозадачності в іграх та аудіодзвінках у соціальних мережах.



«Оскільки AI стає частиною повсякденного життя, споживачі хочуть пристрої, які здаються розумнішими, швидшими та більш персоналізованими, не жертвуючи при цьому часом автономної роботи», — сказав Джей Сі Сю (JC Hsu), корпоративний старший віцепрезидент MediaTek і генеральний менеджер підрозділу бездротових комунікацій. «MediaTek Dimensity 9500 забезпечує саме це: проривний вбудований AI, першокласну продуктивність та ефективність, а також повний набір преміальних можливостей, які наші партнери можуть надати користувачам по всьому світу».



Нова архітектура кешу та пам'яті платформи, включно з першою в галузі підтримкою 4-канального UFS4.1, подвоює швидкість читання/запису та прискорює завантаження великих AI-моделей на 40%. Механізм планування Dimensity Scheduling Engine другого покоління перетворює цю грубу потужність на плавну чутливість та стабільну ефективність, навіть при високих навантаженнях.



Завдяки інтеграції графічного процесора Arm G1-Ultra, MediaTek Dimensity 9500 забезпечує до 33% вищу пікову продуктивність і на 42% покращену енергоефективність, а також впроваджує інтерполяцію з вищою частотою кадрів до 120 FPS з трасуванням променів, тож геймери можуть насолоджуватися іграми консольного рівня. Співпраця MediaTek з провідними студіями, а також підтримка MegaLights в Unreal Engine 5.6 і Nanite в Unreal Engine 5.5, дозволяє рендеринг у реальному часі рівня AAA та захопливі ефекти освітлення.



Платформа MediaTek Dimensity 9500 перетворює бачення користувацького досвіду на основі інтелектуальних агентів на реальність, з проактивними, персоналізованими, спільними, еволюціонуючими та безпечними функціями. Інтеграція NPU 990 MediaTek дев'ятого покоління з Generative AI Engine 2.0 подвоює обчислювальну потужність і впроваджує обробку великих моделей BitNet 1,58-біта, зменшуючи енергоспоживання до 33%. Подвоївши свої можливості обчислення цілих чисел і чисел з комою, що плаває, користувачі отримують 100% швидший вивід 3 млрд параметрів LLM, обробку довгого тексту з 128K токенів і першу в галузі генерацію зображень надвисокої чіткості 4K; все це при зниженні енергоспоживання при піковій продуктивності на 56%.



Dimensity 9500 є перша, хто підтримує інтегровану архітектуру обчислення-в-пам'яті для свого щойно доданого Super Efficient NPU, що значно знижує енергоспоживання та дозволяє AI-моделям працювати безперервно. Це досягнення додатково покращує досвід кінцевого користувача завдяки більш складному проактивному AI.



Завдяки MediaTek Imagiq 1190, MediaTek Dimensity 9500 підтримує попередню обробку в RAW-домені, захоплення до 200 Мп, безперервне відстеження фокуса з 30 FPS і новий портретний рушій, водночас забезпечуючи кінематографічне портретне відео 4K 60 FPS. Він пропонує новітню технологію MiraVision Adaptive Display, яка динамічно регулює контраст і насиченість кольорів на основі навколишнього освітлення, характеристик панелі та аналізу вмісту в реальному часі. Це забезпечує чітке переглядання як на вулиці в умовах високої яскравості — без перегріву під час тривалого використання, так і в приміщенні в екстремально темних умовах, забезпечуючи захист очей, зберігаючи при цьому чіткість.



Набір засобів підключення платформи включає покращення телефонних розмов через Bluetooth, швидку передачу Wi-Fi та багатомережевий інтелект для безперебійних дзвінків і даних. Технології зв'язку на основі AI забезпечують до 10% менше енергоспоживання в 5G та на 20% менше енергоспоживання в сценаріях Wi-Fi, тоді як агрегація 5CC операторів збільшує пропускну здатність на 15%. Технології позиціювання та вибору мережі на основі AI пропонують на 20% вищу точність, а також на 50% меншу затримку мережі завдяки передбаченню перевантаження AI.



Як найбільший у світі постачальник SoC для смартфонів, MediaTek продовжує стимулювати трансформацію галузі завдяки інноваціям та співпраці. MediaTek Dimensity 9500 є результатом багаторічних інвестицій у передові технології, розробку продуктів і партнерство в екосистемі. MediaTek тісно співпрацює з провідними ігровими студіями, виробниками пристроїв і партнерами з програмного забезпечення, щоб надати кінцевим користувачам по всьому світу найкращий мобільний досвід.



Очікується, що флагманські смартфони, що працюють на MediaTek Dimensity 9500, з'являться в четвертому кварталі 2025 року.

