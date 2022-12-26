Майже 100 млн грн вдалося зібрати від продажу браслетів «Азовсталь. Символ незламності».

26 декабря 2022 г., 10:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 94 млн гривень вдалося зібрати завдяки продажу браслетів «Азовсталь. Символ незламності». Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший в світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет.



Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату «Азовсталь» розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу.



«Дякую партнерам з Sova, Метінвест, Нова пошта та Rozetka за спільну і дуже важливу роботу. Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони», наголосив Михайло Федоров.

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