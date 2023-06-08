Литва допоможе Україні у відновленні енергетичної інфраструктури:

8 июня 2023 г., 8:35

0

Tweet

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з главою литовської делегації, віце-міністеркою енергетики Литви Інгою Жілієне.





Особливу увагу на зустрічі сторони приділили ситуації з підривом Каховської ГЕС та наслідкам, які спричинила катастрофа.





Ярослав Демченков поінформував колегу, що гідрогенерація відіграє важливу роль у генерації електроенергії та балансуванні енергосистеми в Україні.





«До окупації середній виробіток Каховської ГЕС досягав 1,5 - 2 млрд квт*год на рік, станція відігравала надзвичайно важливу роль у регулюванні пікового навантаження для Херсонської та Миколаївської областей. На жаль, через окупацію ГЕС не виконувала своє основне завдання, а лише скидала воду. Зараз нам потрібно швидко оцінити наслідки впливу катастрофи на електромережі, трансформаторні підстанції та генерацію на місцях. Наступний крок - здійснювати ремонтні роботи, де це буде фізично можливо. Допомога міжнародних партнерів у цьому надзвичайно важлива», - зазначив заступник міністра.





За словами Інги Жілієне (Inga Žilienė), литовські експерти готові допомогти українським енергетикам у вивченні та вирішенні питань балансування та роботи електричних мереж та їх відновленні. Також литовська сторона вивчить можливість надання Україні систем очищення та відкачування води для забезпечення роботи і водопостачання критичних об’єктів інфраструктури у постраждалих районах. Додатково віцеміністерка повідомила що невдовзі Литва передасть українським енергетикам другий високовольтний трансформатор та інше необхідне для ремонтних робіт обладнання.





Ярослав Демченков подякував за допомогу Литви українському енергетичному сектору, зокрема наданий потужний автотрансформатор, а також ухвалене литовською компанією Ignitis Group рішення про спрямування 10% (12 млн євро) надприбутків на відновлення України.





Також заступник міністра підкреслив важливість розвитку інфраструктурних проєктів спільного інтересу в регіоні, які сприятимуть зміцненню енергетичної безпеки Європи та зменшенню залежності від росії. Одним із таких прикладів він назвав реконструйовану ЛЕП «Хмельницький-Жешув», яка збільшує потужності електропередачі між Україною та Польщею. Сторони також обговорили синхронізацію енергосистем України та країн Балтії до ENTSO-E, європейської асоціації зі співробітництва операторів систем передачі електроенергії.





«Ми плануємо й надалі розвивати інфраструктуру обміну електроенергією, особливо через Польщу до країн ЄС, включаючи Литву. Важлива наша співпраця в рамах ENTSO-E для посилення сталості та стійкості енергосистем. У 2032 році ми маємо мету отримати до 6 ГВт експортних потужностей електроенергії. І розраховуємо на підтримку литовської сторони в реалізації таких проєктів спільного інтересу в регіоні», - наголосив заступник міністра.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень