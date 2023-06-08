Очікується, що продажі Apple Vision Pro досягнуть 200 000 одиниць у 2024 році

8 июня 2023 г., 9:35

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TrendForce прогнозує, що нещодавно представлений на цьогорічній конференції WWDC Apple Vision Pro готовий зробити революцію на ринку AR/VR завдяки своєму витонченому дизайну та високопродуктивним можливостям. Однак складність виробництва та обмеженість виробничих потужностей створюють значні проблеми, що призводить до того, що початковий реліз у США заплановано на першому півріччя 2024 року.





Крім того, враховуючи такі фактори, як ціна і відсутність деяких важливих функцій, TrendForce прогнозує скромний обсяг поставок Apple Vision Pro в 2024 році - приблизно 200 000 одиниць. Реакція ринку буде значною мірою залежати від подальшого впровадження орієнтованих на споживача моделей Apple Vision і здатності Apple запропонувати привабливі повсякденні функції, які сприятимуть швидкому зростанню ринку AR в цілому.





TrendForce також відзначає, що Apple Vision Pro може похвалитися передовими апаратними характеристиками та інноваційним дизайном. Однак значна ціна в 3499 доларів та вимога до зовнішнього джерела живлення для роботи протягом лише двох годин створюють проблеми для прийняття споживачами. Наразі Apple Vision Pro не має достатньої кількості додатків для звичайних користувачів, що робить його більш привабливим для розробників та корпоративних клієнтів, які можуть скористатися його інноваційними функціями для створення різноманітних додатків. Отже, вища ціна продукту є виправданою.





У майбутньому Apple має можливість доопрацювати технічні характеристики продукту на основі моделей використання різних функцій Vision Pro. Це прокладе шлях до запуску окремої пропозиції, Apple Vision, яка буде відповідати бюджетним обмеженням звичайних споживачів, оптимізуючи при цьому час автономної роботи. Таким чином, WWDC 2023 в першу чергу зосереджується на концепції «просторових обчислень», створюючи основу для очікування більш практичних AR-додатків, які будуть представлені на конференції у наступному році. Ці програми будуть пристосовані для використання в повсякденному житті, включаючи безшовну інтеграцію з іншими продуктами Apple для пошуку інформації та легкого виконання команд.

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