LG представила ноутбуки з чипами Intel Core Ultra (Серія 2)

19 сентября 2024 г., 16:29

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Компанія LG Electronics на заході Intel Core Ultra Global Launch Event презентувала ноутбук LG Gram із процесором Intel Core Ultra (Серія 2).

LG gram 16 Pro, перша модель із цими новими процесорами Intel, буде вийде на ринок наприкінці 2024 року.

Зазначається, що процесор Intel Core Ultra (Серія 2) втричі потужніший за свого попередника, значно підвищує продуктивність ПК. Цей процесор нового покоління з TOPS до 48 NPU й до 67 GPU TOPS пропонує до 120 загальних TOPS платформи, щоб розблокувати нові рівні продуктивності з максимальною зручністю для користувача.

«Спираючись на відомий надлегкий дизайн і потужні функціональні можливості LG gram, наша найновіша модель інтегрує виняткову технологію штучного інтелекту Intel, щоб розширити межі персональних ШІ-комп'ютерів, — заявив Ю. С. Лі, віцепрезидент і керівник IT-підрозділу LG Business Solutions Company. — Підвищена продуктивність і потужність, які пропонує новітній процесор Intel® Core Ultra, готові збагатити досвід користування LG gram, створюють нові можливості для наших клієнтів та відкривають нову еру ноутбуків зі штучним інтелектом».

Відповідно до бачення компанії щодо штучного інтелекту Affectionate Intelligence, підходу, який спрямований на розуміння потреб клієнтів і надання диференційованого досвіду, що виходить за межі традиційного АІ, LG планує додати більше моделей процесорів із АІ до своєї лінійки Gram після представлення LG gram 16 Pro з процесорами Intel Core Ultra (Серія 2).

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