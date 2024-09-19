Intel та BOE представили технологію 1 Гц-дисплея для ноутбуків, що скорочує енергоспоживання на 65%

19 сентября 2024 г., 14:25

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Крім процесора, одним з основних споживачів запасу енергії в батареї ноутбука є дисплей, особливо якщо його яскравість перевищує 400 ніт, а частота оновлення понад 90 Гц. Intel і BOE повідомили про спільний проєкт створення екрана ноутбука під назвою Winning Display 1 Hz, який покликаний значно скоротити енергоспоживання.



Головна особливість Winning Display – можливість динамічно регулювати частоту оновлення до 1 Гц, коли це необхідно. У конструкції використовуються AI-алгоритми для визначення частоти оновлення для окремих завдань та умов, коли висока частота не потрібна. У звіті нещодавньої Глобальної конференції партнерів з інновацій BOE стверджується, що ця технологія знижує енергоспоживання дисплея до 65%, порівняно з традиційними екранами.



Ще одним фактором, що допомагає продовжити термін служби батареї, є платформа Intelligent Display Technology 2.0 від Intel, яка має кілька інших розумних можливостей. Однією із функцій є Autonomous Low Refresh Rate, яка може автоматично знижувати частоту оновлення під час напівактивних робочих навантажень. Інша, звана «Частота оновлення на основі користувача», відстежує мишу, рух голови та інші дії, щоб визначити, чи є користувач. Якщо користувач є неактивним, частота оновлення мінімізується. Тим часом PixOptix від Intel працює над покращенням контрастності, а також знижує енергоспоживання підсвічування.



Можливо, найбільш цікавою є можливість незалежного регулювання частоти оновлення та рівнів яскравості у різних частинах екрана. Наприклад, якщо ви дивитеся відео та робите нотатки, вікно, що показує відео, може підтримувати високу плавну частоту оновлення, в той час, як частина екрана, де робляться нотатки, використовує нижчу частоту оновлення для економії енергії.



Стандартні панелі OLED не підтримують змінну частоту оновлення. Тому деякі виробники використовують технологію LTPO, щоб подолати це обмеження. Вона не тільки здатна швидко перемикатися між різними частотами оновлення, а й споживає набагато менше заряду батареї, ніж стандартні OLED.



Winning Display 1 Гц дебютує у ноутбуках на базі процесорів Intel Lunar Lake. Хоча ні BOE, ні Intel офіційно не анонсували та не описували цю розумну нову технологію відображення на своїх вебсайтах. Тому варто дочекатися її офіційного підтвердження.

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