У Німеччині розробляють перший портативний квантовий комп'ютер

19 сентября 2024 г., 16:55

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Кіберагентство Німеччини уклало контракти на проєкт вартістю 35 мільйонів євро зі створення портативного квантового комп'ютера. Компанії Quantum Brilliance і ParityQC отримали від Агентства з інновацій у кіберпросторі контракт на розробку портативної квантової комп'ютерної системи до 2027 року. Ще одна нагорода дісталася компаніям Infineon і Oxford Ionics.



В основі цієї системи лежить технологія квантових вакансій в алмазі за кімнатної температури, розроблена Quantum Brilliance, яку компанія інтегрує в корпус масштабу чипа.



Переваги мобільного квантового комп'ютера полягають у можливості виконувати надскладні моделювання на квантових швидкостях безпосередньо в польових умовах, а не в центрах обробки даних або через хмарний доступ, що забезпечує безпечну та надійну обчислювальну потужність у віддалених середовищах. У сценаріях оборони та національної безпеки мобільний квантовий комп'ютер може оптимізувати пересування військ, аналізувати сценарії бойових дій і моделювати хімічні або біологічні агенти в режимі реального часу.



Quantum Brilliance фокусується на мініатюризації, виробляючи компактніші квантові чипи, що працюють за кімнатної температури, використовуючи як кубіти центри азотної вакансії (NV) у синтетичних алмазах. Основні технології компанії охоплюють точне позиціювання кубітів і електричне зчитування, що забезпечує сумісність з традиційними напівпровідниками. ParityQC розробляє квантову архітектуру та операційну систему для високомасштабованих квантових комп'ютерів з NV-центрами. Обидва підходи необхідні для створення мобільного квантового комп'ютера.



Мобільний квантовий комп'ютер на іонних кубітах, що розробляється Infineon і Oxford Ionics, буде використовувати квантовий процесор, побудований у Віллаху, Австрія, без використання лазерів. За словами представників Infineon, технологія іонної пастки може бути масштабована до більш ніж 1000 високоякісних кубітів.



«Ми переконані, що створимо дуже підхожу квантову комп'ютерну систему, яка відповідатиме найвибагливішим умовам для роботи поза лабораторією. Вона буде настільки мобільною, що її можна буде використовувати практично скрізь», - каже Клеменс Рьосслер (Clemens Rössler), керівник відділу розробки іонних пасток компанії Infineon. «Для нас створення мобільного квантового комп'ютера виходить за рамки звичайного дослідницького проєкту. Йдеться про об'єднання нашого технологічного досвіду, включно з технологією платформи Infineon QPU, з комерційно доступними виробничими технологіями, щоб зробити квантові обчислення практичними».



«Ми дуже раді, що постачаємо Кіберагентству перший мобільний варіант лінійки продуктів Oxford Ionics. З моменту заснування компанії ми розглядали завдання створення потужних квантових комп'ютерів як інженерний, а не науковий проєкт. Такий підхід дав змогу створити найвисокопродуктивніші кубіти у світі та надійну технологію, яка може забезпечити найкращу в галузі продуктивність у межах невеликої фізичної площі відповідно до унікальних потреб замовника. Ми з нетерпінням чекаємо можливості використати досвід Infineon у процесі створення мобільного квантового комп'ютера, в тому числі у співпраці з QPU, з можливістю масштабуватися за кількістю кубітів на основі наших провідних позицій у сфері якості кубітів», - сказав доктор Кріс Балланс (Chris Ballance), співзасновник і генеральний директор Oxford Ionics.



Кіберагентство хоче створити відтворюваний і програмований квантовий комп'ютер, який зможуть використовувати охоронні організації в реальній роботі на об'єкті, а не у вузькоспеціалізованих лабораторіях. Згідно зі специфікацією, необхідна для цього технологія повинна бути повністю мініатюризована і не залежати від лабораторних умов, таких як спеціальне підключення живлення, стабільні умови навколишнього середовища, підключення даних та інші змінні.



«Ми раді співпраці з нашими партнерами з ParityQC і дякуємо Кіберагентству за прихильність інноваціям», - сказав Марк Луо (Mark Luo), співзасновник і генеральний директор Quantum Brilliance. «Потенціал квантового мобільного комп'ютера величезний для оборони та кібербезпеки Німеччини та союзних країн, і ми вважаємо, що наша технологія ідеально підходить для реалізації цілей цього проєкту».



«Ми вважаємо, що партнерство з Quantum Brilliance ставить нас на шлях розроблення першого у світі мобільного квантового комп'ютера», - кажуть співголови ParityQC Вольфганг Лехнер (Wolfgang Lechner) і Магдалена Хаузер (Magdalena Hauser). «Архітектура ParityQC пропонує переваги, які матимуть вирішальне значення для мобільних розробок, наприклад, можливість опрацьовувати великі алгоритми швидше та з меншою кількістю помилок».



«Мобільна квантова технологія забезпечить потужні обчислення в середовищах, недоступних для класичних комп’ютерів», — сказав Марк Меттінглі-Скотт (Mark Mattingley-Scott), директор з доходів і генеральний менеджер Quantum Brilliance у регіоні EMEA. «Ця технологія не тільки посилить захист і кібербезпеку, але згодом принесе користь у наукових дослідженнях, управлінні ланцюгами постачання, фінансах тощо».

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