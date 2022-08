LG One:Quick Flex – рішення все-в-одному для відеоконференцій та інтерактивної роботи

5 августа 2022 г., 15:45

Компанія LG Electronics (LG) представила дисплей LG One: Quick Flex (модель 43HT3WJ) із 43-дюймовим сенсорним 4K UHD екраном.



Рішення LG One:Quick Flex оснащено вбудованими камерою, мікрофонами та динаміками, надаючи просте та зручне підключення до сеансів відеоконференцзв'язку. Дальність захоплення звуку до 3 м та широкий кут огляду камери в 88 градусів дозволяють використовувати дисплей для групових нарад. У новинці реалізовано двоканальний звук (10+10 Вт).



Використана в новинці сенсорна технологія In-Cell та наявність у комплекті з дисплеєм спеціального стилусу дозволяють робити нотатки та малювати. А всі результати роботи можуть бути збережені в пам'яті пристрою та надіслані електронною поштою, записані на USB-накопичувач або відправлені через QR код для мобільних пристроїв.



LG One: Quick Flex може бути доповнений мобільною підставкою з колесами, яка підтримує поворот та використання у портретному режимі. висоту стійки можна регулювати залежно від положення чи зросту користувача.



Інтерфейс LG One: QuickFlex адаптований для сенсорного керування та спроєктований так, щоб бути схожим на інтерфейс мобільних пристроїв. Корпус LG One:Quick Flex виконаний у бежевому кольорі з гладкою поверхнею та поєднується з навколишнім інтер'єром.



LG One: Quick Flex може використовуватись як у діловій сфері, освітніх закладах, так і споживачами. Спільна робота з описом своїх ідей за допомогою малюнків та нотаток буде корисною для ділових зустрічей. Для освітніх закладів LG One: Quick Flex є інтерактивним навчальним інструментом, за допомогою якого малюнки та записи учнів, зроблені під час уроку, можуть бути збережені як зображення. Студенти також оцінять можливість робити нотатки на навчальних матеріалах та брати участь у дистанційних заняттях без будь-якого додаткового обладнання. Крім того, LG One: Quick Flex можна використовувати для віддаленого навчання, домашніх тренувань та відеодзвінків із близькими людьми.

