“Укртелеком” захищає ІТ-інфраструктури бізнес-споживачів рішеннями ESET

5 августа 2022 г., 14:35

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За заявою “Укртелекому”, компанія розширює набір інструментів для забезпечення захисту ІТ-інфраструктур бізнес-споживачів, для чого пропонує продукти словацького постачальника ESET. Антивірусний захист від ESET – послуга, що запобігає кібератакам та надає комплексний захист фізичних та віртуальних робочих станцій, серверів і мобільних пристроїв. Зазначено, комплексний підхід ESET до безпеки дозволяє мінімізувати потенційні ризики, ефективно виявляти кіберзагрози та своєчасно реагувати на сучасні вектори атак, спрямовані на корпоративну мережу.



«Ми маємо на меті забезпечити наших клієнтів максимально можливим спектром послуг, що сприятиме процесу адаптації українського бізнесу до нових реалій та викликів. Антивірусний захист від ESET — це цінне поповнення нашого пакета послуг, який дозволить бізнес-споживачам створити ефективний захист власної інфраструктури», - коментує Микола Давиденко, директор дирекції розвитку корпоративного сегмента АТ «Укртелеком».



«Сьогодні, у воєнний час, як ніколи важливо забезпечити захист максимальної кількості користувачів та гідно протистояти ворогу на кіберфронті. Тож ми продовжуємо дотримуватись основних цінностей компанії ESET та активно працювати на результат, щоб побудувати більш безпечний цифровий світ, де кожному будуть доступні надійні технології для потужного кіберзахисту. Договір та співпраця з АТ «Укртелеком» – це ще один крок для досягнення поставлених цілей та задач», – зазначає Ольга Панасюк, керівник відділу з роботи з партнерами та клієнтами ESET в Україні.



Антивірусний захист від ESET дозволяє:



- захист домашніх пристроїв Windows, Mac, Android та всебічний захист корпоративної мережі з гібридним середовищем;

- мінімальний вплив на продуктивність та пропускну здатність мережі;

- швидке налаштування рішень та зручне централізоване управління захистом корпоративної мережі завдяки єдиній консолі;

- високу точність виявлення шкідливих програм завдяки унікальним технологіям, перевіреним численними незалежними тестуваннями та визнаним експертами галузі, зокрема IDC, KuppingerCole, Radicati, AV-Comparatives тощо;

- надійний захист, ефективність якого підтверджена експертними висновками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- доступ до кваліфікованої цілодобової технічної підтримки в Україні;

- можливість пройти навчання ІТ-спеціалістів з розгортання та налаштування продуктів ESET (доступне для великих корпоративних користувачів).



Нагадаємо, що раніше “Укртелеком” запропонував бізнес-абонентам оптичного інтернету рішення для захисту від DDoS атак, хмарні сервіси Office-365 від Microsoft, сервіс зі створення сайтів електронної комерції - Shop-Express та інші пакетні пропозиції, що включають SaaS-рішення, актуальні для компаній різних сегментів та галузей.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру